Ribadavia vibró con el Teatro Real y los grandes clásicos de la ópera

Siguiendo la estela marcada por Lorca y su Barraca, el Teatro Real lleva varios años recorriendo España convirtiendo plazas y parques de diferentes municipios en un auténtico escenario lírico. Por primera vez, la provincia de Ourense recibió a la comitiva de artistas. Fue en el Parque da Veronza de Ribadavia, que el pasado jueves vivió una jornada especial dentro de la programación estival.

La llegada de la Carroza del Teatro Real transformó el espacio público en un epicentro de alta cultura bajo el cielo abierto, siguiendo la filosofía del programa de descentralizar la lírica y acercarla al público. Este evento, integrado en la gira conmemorativa del 40 aniversario de Renta 4 Banco, permitió que cientos de vecinos y visitantes disfrutaran gratuitamente de un espectáculo de primer nivel, en una velada que fusionó la técnica vocal más depurada con la calidez de un público entregado que abarrotó el recinto. La iniciativa se consolidó como el broche de oro de una planificación estratégica diseñada para devolver a la sociedad el apoyo brindado durante cuatro décadas de actividad financiera, demostrando que la música puede ser un vehículo potente para el bienestar y el progreso.

Compromiso cultural

Para Renta 4 Banco, la celebración de su 40 aniversario no podía limitarse únicamente a una cuestión técnica o puramente financiera. Según explica Antonio López Clariana, director regional de la entidad para Galicia, Asturias, La Rioja y Álava, explicó que este espectáculo es resultado de un largo periodo de reflexión y trabajo conjunto. “Al final es un espectáculo que nosotros llevamos ya planificando tiempo porque queríamos hacer algo especial para nuestros clientes”, explicó, subrayando la importancia de trascender la actividad puramente bancaria para conectar con el lado humano y cultural de las personas.

El directivo enfatizó cómo la cultura y la educación son pilares fundamentales para el crecimiento colectivo. Según señaló, “nosotros llevamos 40 años ya en el mercado y creemos que tanto la cultura como la educación, como la formación financiera tienen que ir de la mano”. López Clariana puntualiza que el propósito de esta gira se articular como “una manera de agradecer a todos nuestros clientes el tiempo que lleva acompañándonos y el que hoy en día la imagen de marca de Renta 4 es la que es gracias sobre todo a ellos. Teníamos que devolver todo lo que nuestros clientes nos han aportado durante estos años de alguna manera y esta es una buena forma de hacerlo”.

Sobre el éxito de la acogida en las diversas ciudades seleccionadas estratégicamente para esta gira, añadió que “estamos notando que es algo distinto y que al final a la gente les hace un poco pensar en temas distintos a los que tienen que ver con Renta 4 habitualmente en el día a día. Estamos notando que los agradecimientos de parte de nuestros clientes son muchos y que sí que está calando en ellos de forma relevante”. La entidad ha buscado, en todo momento, que este aniversario no solo fuera una cifra, sino una experiencia compartida que refuerce su vocación de servicio y cercanía.

Los artistas forman parte del programa Crescendo del Teatro Real. | Renta 4 Banco

La lírica itinerante

El proyecto de la Carroza del Teatro Real ha marcado un antes y un después en la divulgación operística desde su creación en 2022, logrando democratizar el acceso a un género que a menudo se percibe como más exclusivo. Lourdes Sánchez-Ocaña Redondo, directora de Marca e Imagen Institucional y gerente de la Fundación Amigos del Teatro Real, compartió la visión profunda detrás de esta propuesta explicando que se trata del “escenario itinerante del Teatro Real, que inicia su andadura en 2022 inspirándonos en la famosa Barraca de Lorca, que acercaba a los clásicos del teatro por toda España, con el espíritu de acercar la lírica, acercar el propio escenario del Teatro Real a todos los rincones posibles de España”.

La directora resaltó la magnitud del despliegue recordando que, “desde su puesta en marcha, ha visitado ya cerca de 100 ciudades, ha estado prácticamente en todas las comunidades autónomas ofreciendo recitales líricos y haciéndolo en un escenario muy especial, ya que se trata de un escenario que replica la embocadura del escenario del Teatro Real de Madrid”.

Respecto a la estrecha colaboración con la entidad financiera, manifestó que “tenemos que agradecer la colaboración de entidades privadas como son en este caso Renta 4 Banco, un patrocinador del Teatro Real que está celebrando su 40 aniversario y que ha seleccionado la carroza del Teatro Real como una parte importante de estas celebraciones”. La satisfacción por la parada en Galicia fue evidente al señalar que “estamos muy felices, va a ser la primera vez que la carroza esté en la provincia de Ourense. Estamos muy felices de que vaya a ser Ribadavia un entorno y un sitio tan hermoso”.

El programa Crescendo

El alma verdadera de este espectáculo reside en los jóvenes artistas del programa Crescendo, un proyecto que busca asegurar el relevo generacional en la ópera. Según explicó Sánchez-Ocaña, este programa “está celebrando su sexta edición y por él han pasado ya cerca de 100 jóvenes artistas de 20 nacionalidades”. La directora detalló el nivel de exigencia de la formación al apuntar que “son jóvenes, pero son profesionales con una formación superior. Tienen una formación superior durante unos meses, reciben una formación intensiva en múltiples disciplinas aquí en el Teatro Real y luego este programa les acompaña y les asesora en los inicios de sus carreras laborales”.

Para la institución, el contacto con el público en la calle es vital, pues “la verdad es el proyecto es delicioso y ves la complicidad de los cantantes con el público y la reacción del público, la acogida en todas las ciudades a las que va este proyecto siempre es maravillosa”. Esta experiencia de cercanía no sólo beneficia al espectador, sino que también supone una inmersión profesional de alto impacto para los cantantes, quienes deben aprender a gestionar sus voces y su puesta en escena frente a audiencias masivas, diversas y, en ocasiones, con un ruido ambiental que no existe en el silencio de un coliseo operístico.

Además de acercarse al público, la selección musical de la Carroza del Teatro Real es un viaje por las emociones humanas a través de la gran ópera universal. Los asistentes en el Parque de la Veronza disfrutaron de piezas tan icónicas como “O mio babbino caro”, de Gianni Schicchi; la delicadeza de “La barcarola”, de Los cuentos de Hoffmann; la intensidad pasional de “E lucevan le stelle”, de Tosca; el magnetismo de “L’amour est un oiseau rebelle”, de Carmen; y la fuerza técnica de “No puede ser”, de La tabernera del puerto. El momento cumbre de la velada llegó con el famoso brindis “Libiamo, ne’ lieti calici”, de La Traviata, que unió a los artistas y al público en un cierre festivo y memorable que cerró con ovaciones prolongadas. Cada pieza fue introducida y ejecutada con una sensibilidad que logró capturar la esencia de compositores como Mozart, Verdi y Puccini, adaptándolos a un formato que, lejos de perder calidad, ganaba en autenticidad y fuerza comunicativa.

La experiencia de los artistas

La experiencia de los cantantes en este formato de teatro itinerante es un desafío profesional constante que requiere una preparación técnica de altísimo nivel. La soprano Dragana Paunović confesó que “como artista, es una idea maravillosa. Creo que es fantástico que la ópera salga de sus escenarios tradicionales y que de esta manera acerque a toda la gente”.

Para Paunović, la accesibilidad es clave, añadiendo que “creo que la música y el arte en general no deberían estar reservados solamente para la gente que vive en las grandes ciudades y que tiene un acceso más fácil al teatro. Considero que la cultura debe ser accesible para todos y esta es una oportunidad para que las personas que quizás no tienen la posibilidad de asistir a un teatro de ópera pueden descubrir esta maravillosa disciplina”. Sobre su interacción con el público, destacó que “en un espacio abierto la gente es mucho más cercana y sus reacciones son mucho más espontáneas y siempre positivas”.

Por su parte, el barítono Enrique Torres subrayó el valor social de este encuentro indicando que “la ópera debe salir también de los grandes teatros y acercarse y buscar al público. Creo que esto tiene un enorme valor social y cultural también”. Para Torres, la conexión es una constante al explicar que “creo que las pasiones humanas de las que muchas veces habla y trata la ópera, llegan igual en un sitio u otro. Y creo que eso despierta una conexión especial con el público en ambos escenarios”.

Ante la complejidad técnica de cantar sin la acústica controlada de una sala, Torres fue enfático al decir que “tenemos la suerte de recibir un poco del retorno del sonido que estamos produciendo a través de altavoces que apuntan al propio escenario y también, por supuesto, de amplificación de nuestra voz hacia afuera. Nosotros realmente, como cantantes de ópera, realizamos el mismo esfuerzo, no por tener esta amplificación cantamos de una manera diferente”.

Finalmente, el tenor Eduardo Pomares analizó los retos singulares de actuar en plazas públicas al mencionar que “en muchos de los casos, suelen ser plazas que ya de por sí tienen mucha vida, incluso tienen bares o restaurantes con terrazas a los lados, donde el público muchas veces disfruta del recital mientras se toma una cerveza, mientras está cenando. Entonces eso cambia mucho, digamos, la percepción que uno tiene del espectáculo”. Para Pomares, no obstante, esto es parte del encanto, pues “es un reto que ilusiona y que hace también que cada concierto, cada recital sea diferente”.

Reflexionando sobre la técnica, añadió que “para mí eso es uno de los retos más importantes, conseguir recitar y que tu voz sea la de mayor calidad, a pesar de que las circunstancias no son las idóneas”. A pesar de factores climáticos como el viento o la necesidad de adaptarse a la reverberación natural de las edificaciones circundantes, concluyó con un mensaje cargado de optimismo al decir que “los estás viendo desde el primer momento y la interacción incluso es un poquito más directa; es un reto que ilusiona”.

Este evento en Ribadavia no sólo ha cumplido su objetivo de llevar la excelencia del Teatro Real a un público nuevo, sino que ha reforzado la imagen de Renta 4 Banco como un actor comprometido con el progreso cultural, demostrando que, incluso después de cuarenta años, la entidad sigue siendo capaz de innovar y sorprender a sus clientes con iniciativas que van más allá de su sector para reafirmar su compromiso con la cultura y la sociedad.