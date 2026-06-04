El 2025-26 del Ontime, un curso para construir

El mejor Ontime está de vuelta. Lo confirma la recién finalizada Primera División femenina 2025-2026. El conjunto ourensano cerró la Liga séptimo con 49 puntos, el mejor puesto y la mejor puntuación en el último lustro.

Fue un curso de notable, con muy pocos lunares. En el debe, las derrotas en los tres primeros partidos, que hicieron tambalear a un equipo que venía de sufrir lo indecible el curso anterior para mantener la categoría con cambio en el banquillo incluido; la eliminación en la semifinal de la Copa Galicia; no alcanzar la Final a 8 de la Copa de la Reina; y el 7-0 encajado en la visita al Atlético Torcal, cuando todavía soñaba con un puesto en el play off por el título para el que al final solo le faltaron cinco puntos.

El técnico Carlos Navarro y la plantilla formaron un grupo perfecto, sobre todo en la segunda mitad del curso. “La segunda parte de la temporada fue muy buena, sobre todo después del parón del Mundial. Ese parón de un mes sirvió para recomponernos. Nos quedó el “lunarcillo” de las Copas, pero podemos decir que ha sido una temporada con muy buena nota. Un inicio de suspenso, una primera vuelta de aprobado, una segunda vuelta casi de sobresaliente y la nota media de toda la temporada es un notable”, señala el entrenador.

“El equipo necesitaba un año como este para que el proyecto evolucionara”, afirmó Carlos Navarro

Una temporada para sonreír. “Estamos felices. El equipo venía del año pasado de una economía de guerra, en la que lo vital era salvar la categoría, lo de gustarse había que dejarlo para otro momento y eso nos tocó ahora, en la segunda vuelta”, añade Navarro.

El entrenador valenciano se queda con el hecho de que este Ontime “ha sido uno de los animadores de la segunda vuelta y todos los rivales nos tenían mucho respeto, porque fuimos un equipo muy difícil de ganar. El Ontime necesitaba una temporada como esta para que el proyecto evolucionara y sí es cierto que ahí me siento un poco responsable. Ourense siempre había sido un club de referencia y después de esta temporada ha recuperado prestigio”.

En el haber también queda la competitividad mostrada. “Cerramos la Liga nanando a uno de los equipos del play off (1-2 al Roldán), al que ya le habíamos empatado en la primera vuelta, fuimos capaces de puntuar en la visita al Atlético, perdimos 1-2 con el Melilla (campeón de la fase regular), le ganamos a equipos de nivel como Castro, Alcorcón o Móstoles… Hemos hecho muchas cosas bien y el equipo terminó gustando mucho a la gente. Ojalá que esta temporada sea el inicio de un proyecto de futuro con cosas importantes”, finaliza Carlos Navarro. Al Ontime le toca reponer fuerzas, porque el próximo curso tiene que ser todavía mejor.