Despedida a lo grande para el Ontime (1-2)

Fin de fiesta para el Ourense Ontime que, en Murcia, confirmó las buenas sensaciones de la segunda parte del curso. El equipo entrenado por Carlos Navarro se impuso por 1-2 al Roldán en el último partido liguero de la temporada.

El Ontime se adelantó en el marcador tras un desafortunado autogol de Laura Fernández, al intentar despejar un envío al área de Raquelilla cuando corría el minuto cuatro de partido. La propia Laura Fernández lo compensó, logrando el tanto del empate con un potente disparo raso cuando el descanso acechaba.

Tras el paso por vestuarios, el Roldán trató de dar un paso al frente en busca de una mejor versión. El duelo se abrió, con llegadas en ambas áreas, aunque ninguno de los dos equipos lograba concretar sus ocasiones en los metros finales.

Acción decisiva

Cuando el partido encaraba su tramo decisivo, Marta aprovechaba que la guardameta Almudena se encontraba fuera de su portería para devolver la ventaja al conjunto ourensano (1-2). El Roldán apostó entonces por el juego de cinco en busca de una reacción final, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota en un encuentro que deja sensaciones irregulares de cara al inminente playoff y que le sirve al Ourense Ontime para despedirse del curso con un sabor más dulce que amargo, tras ir de menos a más a lo largo de la temporada, finalizando en la séptima posición a solo tres puntos de la quinta plaza.