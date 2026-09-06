Se acabaron los ensayos para el Polígono

El nuevo Polígono recibe a La Purísima, de la mano de Diego González, que vuelve seis años después a la que fue siempre su casa. “Soy de aquí, mi padre fue directivo muchos años y esta temporada hubo un cambio de directiva, de gente que estaba soportando el peso del club y la gente que entró nos lo pidió, pero además aquí hay vecinos, amigos y este año, que se cumple el 50 aniversario, se intenta un proyecto bonito”.

Los industriales siempre están peleando por los primeros lugares, de ahí que “es un equipo prácticamente nuevo y se intentó además dar un cambio al Polígono desde la base hasta el primer equipo y a ver si podemos aspirar a la parte alta. Lo importante es competir, incordiar, mejorar lo anterior y de momento los favoritos son aquellos que por nombre y presupuesto están por encima nuestro”.

En cuanto a su primer rival de esta tarde, asegura el entrenador, que será un partido difícil, ante un rival donde a su entrenador le gusta un ritmo intenso. “Todos sus jugadores trabajan con gente muy joven, lo cual tiene mérito el estar compitiendo en esta categoría y que el año anterior se salvaron dejando todo. Es un club de base, que apuesta por subir a futbolistas y de otros equipos cercanos. Vendrán a quitar algo positivo y, como en todo inicio de liga, la gente no está rodada, pueden dar sorpresas y esperemos que la nuestra no sea una de ellas”. Son bajas Chery, lesionado, Meji, por trabajo, y Peque, por un esguince de tobillo.

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La Purísima de David Valcárcel afronta su segunda campaña “y lo que está deseando todo futbolísta después de una pretemporada dura es ver como se encuentra compitiendo, que es lo importante. Están motivados y mentalizados de que no es una categoría fácil tras lo vivido en nuestro debut y aún va a ser más complicado. Fue un aprendizaje y recuperación de jugadores, que tras pasar por la base pegaron un cambio importante que fue la clave para la salvación. Tenemos un equipo para competir y dar guerra”

Acerca del Polígono, el técnico afirmó que 2tiene jugadores rápidos, experimentados en sus tres líneas,entonces hay que guardarle el máximo respeto como a todos, pero especialmente cuando sabes la calidad que tienen”.

Para David Valcárcel puede llegar a influir el calor: “Teniendo en cuenta a la hora que se juega. Si es alta me imagino que será complicado en cuanto al ritmo e intensidad”.

Se caen Marcos, recuperándose de una luxación del hombro, David, de su pubalgia, Josiño con una fisura de costilla, y Luis, por una lesión de rodilla.

Antonio González, 18:00 h.