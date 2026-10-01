Adri Fernández, jugador del Auriense: “Me llegó la pelota y la reventé”

Aparcada la liga hasta el 7 de octubre, el Auriense está inmerso en la previa de la Copa del Rey. El domingo pasado derrotó 2-0 al San José en un partido muy intenso. Adri Fernández (Valladolid, 2006) analiza el choque: “Creo que fue un partido muy bueno de todo el equipo. Desde el minuto uno les sometimos atrás y plasmamos lo que veníamos planteando desde que sabíamos que jugábamos la previa de Copa del Rey, que es salir a jugar como sabemos. Lo conseguimos y pudimos llevar un buen resultado para el duelo de vuelta. Cualquier aficionado o jugador hubiera firmado un 2-0 antes del partido. Es verdad que viendo cómo se dio, con las expulsiones y lesiones del rival en mitad del encuentro, nos supo a poco, pero el resultado es muy bueno”.

El extremo vallisoletano fue el autor del 2-0, un tanto de bella factura desde la frontal del área. “Nosotros nunca sacamos en corto, pero Charly se la dio a Íker, vi que me la podía pasar y miré al frente. Pensé que no perdía nada por pegarle. Me llegó el balón, lo reventé y fue para dentro. Cuando el balón entró, sentí una euforia increíble y una alegría enorme por ayudar al equipo a conseguir el objetivo, que es jugar contra un Primera División”, reconoce Fernández.

En cuanto a las claves para el partido de vuelta, apunta: “Tener el balón. Somos un equipo muy joven, con pocos veteranos, y donde nos sentimos cómodos es con la pelota"

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue el ambiente que había en Oira, ya que no entraba un alfiler en el campo. “La sensación fue increíble y muy bonita. Sobre todo por los niños que vinieron; fuimos a los institutos a animarlos y respondieron muy bien. La verdad es que no me imaginaba ese ambiente y fue fundamental para que lográramos la victoria”, apunta el “22” pontino.

A pesar del 2-0 de la ida, Adri Fernández tiene claro que no puede haber relajación: “Para nada. Desde mi parte, e imagino que mis compañeros y entrenadores igual, iremos como si fuera 0-0 a ganar el partido. Si nos achantamos o nos cerramos atrás, lo vamos a pasar muy mal y se nos va a hacer muy largo el encuentro en Soria”.

En cuanto a las claves para el partido de vuelta, apunta: “Tener el balón. Somos un equipo muy joven, con pocos veteranos, y donde nos sentimos cómodos es con la pelota. Nos cuesta más en los duelos o a balón parado por esa falta de veteranía, pero defendemos bien y si tenemos el balón nos vamos a sentir como en casa”.

Si consigue pasar la eliminatoria, el lunes, a las 13:00 horas, en Las Rozas, el Auriense estaría en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, donde se cruzaría con un Primera División. “Es el sueño que tengo desde pequeño y que tenemos todos. Muy pocos volveremos a vivir un partido igual. Va a ser muy difícil, porque somos de Preferente, pero vamos a ir a por todas”.

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“No entrar en play off sería un palo”

Dejando a un lado la Copa del Rey, el vallisoletano tiene claro el objetivo en liga: “El techo de cualquiera es quedar primeros y ascender. Con el equipo que tenemos, si no entramos en play off sería un palo muy duro para todos porque hemos demostrado que somos un gran grupo y que nos hemos acoplado muy bien desde la pretemporada”.