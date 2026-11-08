Agustín Ruiz, entrenador de la UD Ourense: “Las expulsiones condicionaron”

Agustín Ruiz, el técnico de la UD Ourense que debutaba en el banquillo, analizaba el partido y el resultado de su equipo con una valoración positiva en general, con muchas cosas a mejorar y con un resultado final condicionado por la expulsiones. “Creo que jugando once contra once hemos estado bien, estables y trabajando bien, aunque con cosas por mejorar,pero las expulsiones condicionaron el partido para los dos. No considero que fuese un partido para acabar en inferioridad ni uno ni otro”.

Con escasos entrenamientos con el equipo, el técnico vasco habló de la alineación: “Se realiza con la información de los que estaban junto con las ideas que tengo, porque no había demasiado tiempo para más y considero que el equipo tiene muchas cosas a mejorar, pero hay cosas bien hechas”.

El equipo nuevamente estuvo arropado en la grada y por la afición y por el trabajo de sus jugadores, lamentaba la derrota final: “De la afición no hay nada que decir, porque es maravillosa y siempre está apoyándonos y por ellos y por el buen trabajo y la lucha de los jugadores es una pena no puntuar y tener el premio merecido, pero tenemos que seguir, levantarnos y luchar hasta el final”.