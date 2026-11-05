Agustín Ruiz, ya es nuevo entrenador de la UD Ourense

La UD Ourense ya tiene entrenador. Ya lo tenía ayer, cuando La Región adelantó que Agustín Ruiz era el elegido, aunque la confirmación dio una vuelta de tuerca y durante la jornada de ayer las negociaciones se prolongaron a lo largo del día. Aunque a última hora de la tarde todo se arregló, se limaron los últimos flecos y se llegó a un acuerdo para que hoy el técnico vasco, afincado en Ourense desde hace muchos años, sea presentado oficialmente. Mientras, el CD Barco ya busca un sustituto que será presentado en los próximos días.

El martes por la noche estaba apalabrado el acuerdo entre el equipo barquense y el ourensano, pero todo se torció a lo largo del día de ayer y por momentos el fichaje se rompió. Aunque las aguas volvieron a su cauce y finalmente, por la tarde, se llegó al acuerdo definitivo. Tal fue la tensión que el propio Agustín Ruiz se desplazó en la tarde de ayer a Calabagueiros y no tenía claro si iba a despedirse de la que fue su plantilla esta temporada o si tendría que acabar entrenándoles un día más.

El nuevo técnico de la UD Ourense, Agustín Ruiz, será presentado hoy y dirigirá al equipo el sábado ante el Pontevedra

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Mientras el Barco ha quedado compuesto y sin entrenador. El presidente, Nilo Ramos, reconocía lo complejo de la situación: “Me alegro por Agustín y le deseo toda la suerte del mundo, pero que tengan claro que con él solo no van a solucionar los problemas que tienen”. Y lo más importante para ellos: “Ahora estamos trabajando en buscar un sustituto porque nosotros teníamos un entrenador que estaba trabajando muy bien y nos hemos quedado sin él, pero en los próximos días tendremos un sustituto y seguiremos adelante”.

Agustín Ruíz firma por esta temporada y la próxima y a lo largo del día de hoy será presentado oficialmente. Si nada se tuerce el sábado estará al frente del equipo en Pasarón, en el derbi que les enfrentará al Pontevedra del ourensano Rubén Domínguez. En principio llega él solo, pero no está descartado que le acompañe un segundo entrenador, si bien Adrián Padrón, que estuvo al frente del equipo en Torrelavega y en O Couto ante la Cultural Leonesa y el preparador físico Pablo Díaz seguirán en el cuerpo técnico.