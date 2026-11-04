Agustín Ruiz es el elegido por la UD Ourense

La UD Ourense ya tiene entrenador. Aunque falta la confirmación oficial desde el club rojillo, el elegido para entrenar al equipo es Agustín Ruiz, que deja el CD Barco para ponerse al frente del equipo ourensano, entidad en la que ya dirigió varios años a sus equipos de base.

En la entrevista publicada ayer en La Región, el presidente Javier Orbán ya lo dejaba claro: “Esta semana vamos a tener entrenador”. Pues los días que le faltaron la pasada semana, le van a sobrar esta. Las negociaciones empezaron el domingo y el propio Agustín Ruiz ya estuvo en las gradas de O Couto presenciando el partido que los ourensanos jugaron y ganaron ante la Cultural Leonesa, que acabó con la victoria por 1-0.

El lunes, el técnico se desplazó hasta O Barco para hablar con el presidente barquense, Nilo Ramos, con el que llegó a un acuerdo de cómo harían para propiciar su salida. Los acontecimientos fueron avanzando y en el día de ayer fue cuando se dio un paso al frente. Por la mañana, tanto el presidente Orbán como el director deportivo Fernando Currás mantuvieron varias conversaciones telefónicas con el máximo mandatario barquense para llegar a un acuerdo, que no se producía.

El principal escollo era la cantidad que desde el club rojillo debían abonar para que el técnico quedara libre. Siguieron las reuniones y a última hora de ayer llegaron a un acuerdo que a lo largo del día de hoy será ratificado.

De esta manera, se pone fin a un culebrón que duró más días de lo previsto. Juan Carballo fue cesado el pasado 25 de octubre tras llegar de Getxo. El equipo viajó a jugar la Copa del Rey a Torrelavega con Adrián Padrón, Ramón Dacosta y Alberto Novoa al frente, quedando eliminados. El pasado domingo, ante la Leonesa, de ese trío faltó Alberto Novoa, que declinó estar en el banquillo. En Pontevedra estará ya Agustín Ruiz, pendiente de quién le pueda acompañar en un cuerpo técnico en el que seguirá Adrián Padrón.

El que será nuevo técnico de los ourensanos deja el Barco, club al que llegó la pasada temporada, en segunda posición de Tercera RFEF con 15 puntos, luego de ganar cuatro partidos, tres empates y dos derrotas. Con anterioridad, estuvo en la base del Arenteiro y cinco temporadas al frente del Barbadás en Tercera y Preferente. También estuvo en la base unionista, llegando hasta su equipo juvenil.

Se da la curiosa circunstancia de que al equipo del Barco ya le sucedió lo mismo hace unas temporadas, cuando el Arenteiro le llevó por aquel entonces al técnico Javi Rey, que ahora está en el Sant Andreu de Primera Federación.