Aitor Blanco, del Verín CF: “Todavía no hay nada hecho”

El Verín dio la sorpresa de la jornada al imponerse 2-1 al Lemos, invicto hasta el pasado domingo. El protagonista del encuentro fue Aitor Blanco (Verín, 2004), que marcó los dos goles desde el punto de penalti: "Tiro los penaltis con bastante seguridad. Ya en mi etapa de juveniles los lanzaba habitualmente, creo que se me da bien y no me pongo nervioso. Cuando fui a tirar el segundo, estaba pensando únicamente en que lo iba a meter, no se me pasó por la cabeza fallar en ningún momento. Sabía que ponernos 2-0 en el marcador era encarrilar la victoria. Además, sentir que mis compañeros confían plenamente en mí para esa tarea es un punto muy importante que te da más confianza".

Aitor Blanco, uno de los capitanes del equipo, destaca la importancia de la victoria conseguida ante el Lemos: "Fue un partido muy disputado y competido. Sabíamos perfectamente a quién nos enfrentábamos, la propia clasificación lo decía, solo llevaban cuatro goles encajados y no habían perdido ningún encuentro. En la primera parte, fuimos superiores, entramos muy bien al partido y esa competitividad fue una de las claves para llevarnos el triunfo. En la segunda, ellos se quedaron con uno menos y, al no tener nada que perder, se fueron más hacia adelante. Por momentos perdimos el balón y hay que darle mérito a nuestro portero, que hizo dos o tres paradas muy buenas. Aun así, tuvimos ocasiones para marcar el 3-1 y haber cerrado el partido antes".

Después de diez jornadas, el Verín suma 16 puntos y ocupa la séptima posición. Blanco apunta las claves del buen inicio de los rojillos: "La unión del grupo. Nos llevamos todos muy bien, hay muchísima gente de Verín y canteranos que somos amigos en la vida cotidiana. Esa identidad y ese sentimiento de pertenencia hacen que, cuando las cosas se ponen difíciles frente a las adversidades, salga la garra de ir a por ellos. Somos un equipo muy competitivo y va a ser muy difícil ganarnos en esta categoría. Además, estamos empezando a hacernos muy fuertes en casa, y cuando conviertes tu campo en un fortín, los rivales ya vienen con otro respeto".

Hay que seguir creciendo

En cuanto a los objetivos del equipo para lo que queda de temporada, el canterano verinense prefiere ser cauto: "Tenemos que seguir creciendo, la liga es muy larga y no hay nada hecho. Si te descuidas y enlazas dos o tres malos resultados, te metes abajo enseguida. Pero estamos demostrando que podemos pelear de tú a tú con los equipos de arriba. No tenemos que desvalorizarnos, si estamos ahí es porque lo merecemos y porque tenemos capacidad para estarlo. Ahora hay que aprovechar esta buena racha para seguir sumando puntos, porque se avecina un mes de competición muy difícil".

Blanco, que cumple su quinta temporada en el primer equipo del Verín, lleva jugado todos los minutos en liga y no duda en destacar al entrenador, compañeros y directiva: "Estoy súper contento con mis compañeros, con los entrenadores y con el equipo directivo, que lo están haciendo muy bien".