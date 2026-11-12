Piquetes y esquiroles

Aunque firmo esta columna sin conocer el grado de seguimiento de la huelga general llevada a cabo este miércoles, 11 de noviembre, me parece que el ruido de las manifestaciones, la actuación de los piquetes, el apagón de tareas en la agenda del Gobierno y la reducción en el consumo de energía no han sido suficientes a escala nacional (seguimiento muy desigual según los territorios) como para evitar la sensación de que los esquiroles han ganado a los huelguistas.

De ser así, lo celebraré como un fracaso del Gobierno de Sánchez en su intento de trasladar la refriega electoralista del 29 de noviembre de los platós de televisión y los consejos de ministros a los centros de trabajo. No tanto por reprobar la intención de ganarse el voto de los trabajadores, que sería legítimo, sino por haber malversado el derecho a la huelga como si fuera un recurso más del partido en el poder.

Es lo que pretendían los estrategas de la Moncloa: paralizar el país

Es lo que pretendían los estrategas de la Moncloa: paralizar el país en vísperas de unas elecciones generales sin que exista un conflicto laboral generalizado que lo justifique. Lo que existe es un malestar social de amplio espectro por los precios de la vivienda, los salarios bajos y el mal funcionamiento de los servicios públicos. Pero ese cuadro socio-político-económico no es de hoy, ni de ayer, ni de anteayer. Al menos viene de ocho años a esta parte, los que lleva el PSOE en el poder. De ahí lo inoportuno y absurdo de la llamada a paralizar la actividad productiva durante 24 horas.

Y si hubiera motivo, ninguno sería tan apremiante que no pudiera esperar apenas quince días el pronunciamiento del pueblo soberano en las urnas. Ninguno tan urgente como para que nos compensara de los brazos caídos en las administraciones públicas, los trastornos en la movilidad de los ciudadanos, las acciones coactivas de los piquetes y las cargas policiales contra estos.

De todo eso ha habido en la jornada del miércoles, que pasará a la historia como el inesperado despertar de las grandes centrales sindicales después de una larga siesta de catorce años (2012 es el año de la última huelga general convocada en España). A ver cómo explican por parte de UGT y CCOO el repentino descubrimiento de que los trabajadores tienen cada vez más difícil el acceso a una vivienda digna con unos salarios que ni siquiera dan para llegar a fin de mes.

Aunque llevamos ese camino, sería lamentable que semejante forma de banalización del histórico derecho de huelga, apadrinada políticamente por el Gobierno, quedara reducida a los televisados choques de los ciudadanos que no quisieron secundar el paro con los piquetes sindicales que, desde las 00:01 horas del miércoles, ya habían ocupado la entrada a centros de trabajo de los sectores más “televisables”.