Alejandro Fernández y Leyla Villar, los mejores ourensanos en la San Martiño 2026

Como ocurre en cada edición, todos los atletas son importantes, pero para los de Ourense siempre hay un cariño especial. Una vez más, el mejor corredor local fue Alejandro Fernández (Runmaniak Box001 Ourense), que terminó séptimo tras parar el cronómetro en 31 minutos y 04 segundos.

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En categoría femenina, se estrenó como mejor ourensana, Leyla Villar (Club Ourense Atletismo), que completó los diez kilómetros en un tiempo de 37 minutos y 33 segundos. En esta edición no pudo correr, por lesión, Itziar Manso, quien había sido la mejor local en las últimas ediciones.

Tras cruzar la línea de meta, Alejandro Fernández reconocía que no se encontró del todo bien: “Una carrera más de la San Martiño. La verdad es que no me encontré del todo bien, no sé si fue por la humedad o lo que fuera, pero llevaba un poquito de flato. Pensaba correr un poco más rápido de lo que lo hice, aunque tampoco muchísimo más”.

Una edición más, el seis veces campeón de la San Martiño, fue el más aclamado por los aficionados. “Es impresionante, y por eso en los metros finales no quise esprintar para arañar unos segundos al cronómetro. Simplemente, me dediqué a llegar y a disfrutar la entrada con mi gente y ya está. A estas alturas de mi carrera deportiva busco más el disfrute que el rendimiento puro”, comentó el atleta ourensano.

Pese a estar retirado del atletismo profesional, Fernández sigue mostrando un gran nivel: “Me gusta entrenar todos los días y me encanta correr. Para mí es una filosofía de vida. Como no me supone un sacrificio y realmente disfruto de lo que hago, seguir compitiendo así es un placer. Es importante mandar el mensaje a los jóvenes de que en la vida todo son ciclos. A alguien que ha ganado tantas veces la San Martiño, corriendo en 29 minutos, no se le tienen que caer los anillos por entrar quinto, sexto o séptimo en 31 minutos o con más tiempo. La vida y el deporte son así, y hay que saber disfrutar de cada etapa”.

Mientras, Leyla Villar no podía ocultar su alegría tras estrenarse como mejor ourensana: “La verdad es que estoy bastante contenta. Se estrenaba un recorrido nuevo, pensábamos que iba a ser una carrera rápida y sí que lo ha sido. Los tres primeros kilómetros se hacen algo duros, pero el objetivo era llegar con fuerza después de ese tramo inicial, ya que los últimos cuatro fueron prácticamente todo cuesta abajo, así que genial”.

Villar admite que ser la mejor local ha sido muy especial para ella: “Es algo que siempre hace muchísima ilusión. Es una carrera muy importante aquí en Ourense. Llevo corriendo esta prueba desde que era pequeña y estar ahí arriba y conseguir ser la mejor ourensana en la absoluta está muy bien. Al ir corriendo pude ver a muchos niños pequeños del club y de todo Ourense compitiendo y disfrutando. Poder ser una referencia cercana para ellos y que se motiven para seguir corriendo es algo muy bonito”.

Durante la mayoría de la prueba, Villar fue al lado de su compañera Begoña Domínguez (mejor ourensana en otras ediciones): “Salimos juntas con la idea de no pasarnos de ritmo al principio para no “morir” en el intento. La consigna era aguantar y luego dijimos que quien llegase más rápida o con más fuerzas al tramo final, que tirase hacia adelante y así lo hicimos”.