El Arenteiro necesita un cambio de cara

El CD Arenteiro visita esta mañana el campo de Elviña Grande para medirse desde las 12:30 horas al Atlético Coruña Montañeros en un partido entre dos equipos que tienen como principal objetivo lograr la permanencia.

El conjunto verde, que esta semana ha hablado en el vestuario para intentar cambiar la dinámica negativa, sobre todo de la segunda parte en el último partido ante el Atlético Arteixo, se ha conjurado para dar un paso adelante y quiere que sea esta mañana en A Coruña.

Marc Vidal, El técnico verde, tiene dos dudas: el delantero Gabi, que sigue con molestias en el cuádriceps que le impiden estar a su mejor nivel y Rafail, que todavía no ha podido debutar.

Habla el entrenador de su rival: “Es un equipo que nos lo va a poner muy difícil, porque pienso que tiene plantilla para estar peleando por los puestos de arriba en la clasificación. Es verdad que le costó más de lo previsto empezar, pero ahora acumula tres victorias consecutivas. Está en un buen momento y además, tiene jugadores de calidad a los que les gusta llevar el peso de los partidos”.

Y terminó hablando de los suyos: “Para nosotros será muy importante no cometer los errores defensivos que nos están costando muy caros y tener un poco más de acierto en las ocasiones de ataque. Y sobre todo, no venirnos abajo y ser capaces de reponernos a las situaciones negativas del partido”.

Elviña Grande; 12:30 horas.