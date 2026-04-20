El Allariz se complica (1-3)

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El Allariz dejó escapar tres nuevos puntos de su campo al perder 1-3 frente a un Velle que ayer llegaba a los 1.000 encuentros en la máxima categoría del fútbol provincial.
Como era de esperar, los anfitriones estaban obligados a ganar para sumar tres puntos que los alejara un poco más del descenso directo.
Sin embargo, a los pocos minutos, el Velle consiguió ponerse por delante. Hugo, ya en campo contrario y escorado desde la izquierda, sorprendió desde lejos a Marcio para establecer el 0-1. Era un premio exagerado, ya que los alaricanos a continuación se hicieron con el mando y generaron varias ocasiones para, en principio, llegar a la igualdad, pero faltaba esa puntería necesaria.
Se cerraba el telón del primer acto y quedaba por delante toda una segunda mitad que tuvo a los locales, como en la gran mayoría del partido, llevando el peso. El 1-1 nació de un balón colocado por Eiró a la espalda de los defensores que le llegó a Eze para superar por alto al cancerbero.
La alegría sería efímera, porque el conjunto de Anxo Valcárcel se volvía a poner por delante. Balón centrado al área y en un barullo, el balón lo aprovechó Javito para poner el 1-2.
Una vez más los locales debían remar a contracorriente, exponiéndose a un rival que se sentía cómodo, aunque pasó sus apuros en una ocasión muy clara de Mateo, otra de Íker Rodríguez donde realizó un auténtico paradón el portero Modesto.
En plena vorágine ofensiva llegó el 1-3. Rouco finalizó una rápida contra en el último minuto que dejó sin consuelo a un Allariz que hizo méritos para, cuanto menos, rescatar un punto en su feudo que esta campaña no es un fortín.
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