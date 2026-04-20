El Allariz se complica (1-3)

El Allariz dejó escapar tres nuevos puntos de su campo al perder 1-3 frente a un Velle que ayer llegaba a los 1.000 encuentros en la máxima categoría del fútbol provincial.

Como era de esperar, los anfitriones estaban obligados a ganar para sumar tres puntos que los alejara un poco más del descenso directo.

Sin embargo, a los pocos minutos, el Velle consiguió ponerse por delante. Hugo, ya en campo contrario y escorado desde la izquierda, sorprendió desde lejos a Marcio para establecer el 0-1. Era un premio exagerado, ya que los alaricanos a continuación se hicieron con el mando y generaron varias ocasiones para, en principio, llegar a la igualdad, pero faltaba esa puntería necesaria.

Se cerraba el telón del primer acto y quedaba por delante toda una segunda mitad que tuvo a los locales, como en la gran mayoría del partido, llevando el peso. El 1-1 nació de un balón colocado por Eiró a la espalda de los defensores que le llegó a Eze para superar por alto al cancerbero.

La alegría sería efímera, porque el conjunto de Anxo Valcárcel se volvía a poner por delante. Balón centrado al área y en un barullo, el balón lo aprovechó Javito para poner el 1-2.

Una vez más los locales debían remar a contracorriente, exponiéndose a un rival que se sentía cómodo, aunque pasó sus apuros en una ocasión muy clara de Mateo, otra de Íker Rodríguez donde realizó un auténtico paradón el portero Modesto.

Contra y 1-3

En plena vorágine ofensiva llegó el 1-3. Rouco finalizó una rápida contra en el último minuto que dejó sin consuelo a un Allariz que hizo méritos para, cuanto menos, rescatar un punto en su feudo que esta campaña no es un fortín.