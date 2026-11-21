El Antela hace parada en A Coruña en la duodécima jornada en Tercera. Desde las cinco y media de la tarde le espera el Atlético Arteixo en Ponte Dos Brozos, en un partido en el que la igualdad marcará su desarrollo porque ambos tienen prácticamente los mismos números. Los dos suman 16 puntos, con cuatro partidos ganados, cuatro empatados y tres perdidos. La única diferencia es que los coruñeses tienen un gol más a su favor, por lo que son séptimos en la tabla.

El Antela llega con la moral elevada luego de dar buena cuenta de la Sarriana, uno de los cocos de la liga, en un partido que le ha costado el puesto al técnico Alberto Mariano. Su lugar lo ocupa Jaime Paz, que hace dos temporadas ya había dirigido al conjunto de Sarria.

Los limianos visitan esta tarde al Arteixo con la intención de mantener la buena racha. El técnico albinegro recupera a Sandro Raposeiras y Pucho, que vienen de cumplir una sanción, aunque seguirá contando con las bajas de Álex Boán, que tras su ruptura en el cuádriceps todavía le queda un mes de baja y Xabi Lamas, que está pendiente de conocer el alcance de su lesión, tras someterse a una resonancia. Además, son duda el portero Bruno Pío, con un esguince de tobillo, Carlos, que esta semana tuvo gripe, y Tiago Teixeira, que sufrió una gastroenteritis.

El técnico de los de Xinzo habla de la dificultad del encuentro: “El Arteixo hace un fútbol que no nos beneficia, porque te obliga a exponerte más y tener que llevar el peso del partido. En todo caso, viajamos sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar, un conjunto que hace fútbol directo, de segundas jugadas y en el que habrá que estar muy atentos. Además, maneja muy bien las jugadas de estrategia y tiene jugadores con mucha experiencia en la categoría. También pienso que tanto la lluvia como el viento pueden condicionar mucho el choque”.

En todo caso, Bruno Gómez es optimista: “Viajamos con mucha ilusión y ganas de hacer un buen partido y seguir disfrutando de la categoría, que es muy bonita. Si estamos al nivel de la Sarriana tendremos muchas opciones de poder llevarnos algo positivo”.

Ponte Dos Brozos, 17:30 h.