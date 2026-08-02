El Antela inaugura el curso ante el Gran Peña

La temporada 2025-26 del fútbol ourensano finalizó el 20 de junio con el ascenso del Antela a Tercera y la campaña 2026-27 arranca oficialmente también con los de Xinzo de Limia como protagonistas. El conjunto entrenado por Bruno Gómez afronta el encuentro de octavos de final de la Copa Federación frente al Gran Peña, desde las 18:00 horas en A Moreira.

La eliminatoria se disputa a partido único y en caso de empate en los 90 minutos, se resolverá desde el punto de penalti. El ganador se medirá en cuartos al Ourense CF.

Tanto el Antela como los vigueses llegan al encuentro en idéntico momento de forma, ya que ambos equipos comenzaron la pretemporada el pasado lunes. Este será el segundo encuentro que disputen los albinegros después del amistoso frente al Montalegre, donde cayeron 2-0 en tierras portuguesas.

Para el choque de esta tarde, Gómez tiene las bajas de Constela y Sandro Raposeiras. El resto están disponibles, incluido Negrete, que ya tiene toda la documentación y ha renovado su contrato.

El entrenador antelano afirma que “las sensaciones de estos primeros días están siendo muy buenas; el grupo sigue como la temporada pasada, muy comprometido y entrenando y jugando con mucha intensidad. Además, creo que los fichajes nos van a sumar mucho, sobre todo en cuanto a nivel. Se acoplaron muy bien al grupo y todos se llevan muy bien, lo cual es muy importante para nosotros”.

Con relación a la eliminatoria frente al Gran Peña, Gómez reconoce que “el partido llega muy pronto. Si hubiéramos tenido dos semanas de preparación para este encuentro, sería lo ideal. El choque lo tomamos como un amistoso más, pero con el hándicap de que es oficial, por lo que intentaremos competir al máximo. Jugarán los que estén mejor físicamente para aguantar más minutos”.

Asimismo, visualiza un encuentro en el que “los dos equipos llegaremos muy justos y seguramente saldremos con la intención de jugar a un ritmo alto, pero a medida que pasen los minutos, el ritmo bajará y el que llegue más entero al final, se llevará el partido”.

Los olívicos son un conjunto de Tercera Federación, la nueva categoría en la que va a competir el Antela, por lo que “el partido será también importante para calibrar nuestro nivel. Aunque estamos al principio de pretemporada, seguro que nos ayudará para conocer el estilo y el planteamiento del rival de cara a la temporada liguera”.

A Moreira, 18:00 horas.