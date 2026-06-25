Bruno Gómez, renovado como entrenador del Antela

El primer movimiento que ha realizado el Antela tras su histórico ascenso a Tercera Federación es atar al arquitecto del proyecto, el entrenador Bruno Gómez (Ourense, 1988), que cumplirá su tercera temporada en A Moreira.

Junto a él también seguirá el preparador físico, David Rodríguez; el fisioterapeuta, Édgar Rodríguez; y el delegado, Xián Penín. La novedad en el cuerpo técnico es la incorporación de Lolo González, que tras una dilatada experiencia como jugador en el fútbol provincial pasa a ser el segundo entrenador del Bruno Gómez. En cuanto a la renovación, reconoce que “fue algo rápido, ya que todos teníamos ganas de llegar a un acuerdo para seguir aquí. Ellos están contentos con lo que hacemos y nosotros estamos encantados de seguir en Xinzo, puesto que es un sitio muy bueno para entrenar, ya que nos dejan trabajar”.

El Antela se estrenará en la máxima categoría del fútbol gallego

Después de dos ascensos consecutivos, el Antela se estrenará en la máxima categoría del fútbol gallego, por lo que “tenemos muchas ganas de saber lo que es la Tercera, ya que todos somos nuevos en ella. Afrontamos el desafío con la máxima ilusión y sabiendo que será igual de difícil que lo fue la temporada pasada en Preferente, donde sabíamos que nos iba a costar mucho. Ahora, en verano, toca trabajar para hacer una buena plantilla para poder competir bien”.

Para el nuevo curso, Gómez apuesta por “dar continuidad a lo que hicimos, lo fuerte del equipo es el grupo que tiene. Es fundamental que siga la columna vertebral, por lo que le propusimos la renovación a 14 futbolistas. Ahora toca esperar que renueven y a partir de ahí ver lo que hace falta”.

A la hora de los fichajes, son “conscientes de que en Ourense el mercado es reducido, pero tenemos confianza en traer a dos o tres futbolistas de aquí. El mercado portugués lo tenemos bastante controlado, sobre todo la zona norte, y en otras provincias gallegas también tenemos mirado algunas cosas interesantes”.

La idea del cuerpo técnico es “comenzar la pretemporada a finales de julio. Aunque dependemos poco de si jugamos la Copa Federación, lo ideal es tener cinco semanas y media o seis de preparación antes de comenzar la liga en septiembre”.

Por otro lado, el Antela renovó al técnico Juan Forri, en el filial, y a Xurxo Santana, en el juvenil.