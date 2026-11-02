El Antela no puede ante un filial del Pontevedra más efectivo (1-0)

El Antela regresó del Manolo Barreiro sin botín tras caer por la mínima ante el Pontevedra B y acumula cuatro encuentros sin conocer la victoria. Los de Bruno Gómez merecieron mejor suerte en un partido que destacó por su igualdad e intensidad.

Durante el primer tiempo, apenas hubo situaciones claras de peligro por parte de ambos equipos. La más destacada fue un libre directo del local Raúl Gil que se estrelló en el poste. Cuando parecía que iba a llegar sin goles al descanso, se produjo el 1-0. Después de un barullo en el área, el balón le quedó franco a Lucas, quien conectó un disparo a bote pronto, desde la frontal del área, al que nada pudo hacer el joven Iago Salgado.

El técnico albinegro Bruno Gómez movió el banquillo en el descanso y el equipo salió mejor en el segundo tiempo. Al poco de la reanudación, Negrete probó fortuna con una falta lateral que blocó David Conde y en el tramo final, Carlos González y Pedro lo intentaron, pero les falta efectividad en los últimos metros, por lo que los puntos se quedaron en Pontevedra.