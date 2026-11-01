Un día más…esperando en la calle, sentada en un banco frente a la parada de bus, mientras mi pequeño trabaja duro en su terapia en la piscina… Un día más viendo como varios coches ocupan la parada mientras el conductor se ausenta. Pasan los minutos y no aparece nadie, ni conductor, ni policía local…No pasa nada…

Hoy he recibido la respuesta a un recurso de multa de 200 euros. Desestimada. Por haber parado en una esquinita de esa misma parada de bus, intentando estorbar lo menos posible, con los cuatro intermitentes puestos, mientras un día de terapia como hoy, en el que caían chuzos del cielo, mi marido se bajó del coche con nuestro pequeño en brazos para evitar que se calara hasta los huesos, al mismo tiempo que yo bajaba la sillita de ruedas hasta la entrada del gimnasio…No más de cuatro o cinco minutos…lo justo para sentarlo en su silla en un lugar recogido de la lluvia.

Hay días en que me siento impotente viendo como a familias como la nuestra se nos complica el día a día y aun así debemos sacar fuerzas de flaqueza para seguir adelante.

Coches aparcados cada día en la plaza de delante de casa sin tarjetas de movilidad reducida o empleando una fraudulentamente…plazas de movilidad reducida en las que no se puede aparcar porque es imposible abrir el portón del coche para bajar la silla, coches subidos a las aceras o en pasos de peatones impidiéndonos el paso, aceras sin rebajes, escaleras y elevadores que no funcionan para acceder a edificios públicos y locales…y un sinfín de cosas que poco a poco van llenando nuestras mochilas, siendo la piedra de hoy la que casi hace arrastrar la mia a mis espaldas…

Elsa Gómez Penín (Ourense)