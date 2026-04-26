El Antela, a seguir a lo suyo ante el Moaña

Tras sumar dos victorias consecutivas, el Antela se ha colocado a un punto del Atios, segundo. Esta jornada recibe en A Moreira, donde no ha perdido ningún partido este curso, a un Moaña que tiene 32 puntos y que solo tiene uno de margen sobre el descenso.

“En casa somos bastante fiables, pero es cierto que el rival viene con urgencias, por lo que va a ser un partido igualado y como no estemos al cien por cien, se nos puede complicar. Está demostrado que este tipo de partidos se resuelven por detalles y da igual el rival que venga. Siempre hay matices que pueden hacer que se nos compliquen las cosas”, comenta Bruno Gómez, entrenador del Antela.

En cuanto a lo que pueden hacer el resto de equipos esta jornada, Gómez admite que “durante todo el año nos fue bien mirando solo para nosotros, que creo que es lo principal. Lógicamente, los jugadores no tienen una venda en los ojos y ven que estamos cerca del Atios, por lo que cuanto más sumemos, más cerca estaríamos de la segunda plaza. Lo importante es meterse entre los cinco primeros y en eso estamos. Si ganamos, seguiríamos, mínimo, con una ventaja de cuatro puntos”.

Con respecto al temporadón del equipo, el albinegro es consciente de que “nosotros sabíamos que íbamos a competir porque los jugadores que trajimos; exceptuando a Negrete, que no sabíamos el nivel exacto que iba a tener; no tenían renombre, pero sí sacrificio”.

Brais Outeiriño es baja, mientras que Pucho y Couto son dudas.

A Moreira, 17:30 horas.