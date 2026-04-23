Tiago Teixeira, defensa del Antela: “Ahora tengo más cabeza y calma”

El Antela asaltó la tercera posición después de vencer 0-3 al Valladares y está a solo un punto del segundo (Atios) cuando quedan cuatro partidos por disputarse. El defensa Tiago Teixeira Rodríguez (Xinzo de Limia, 2004), intocable para Bruno Gómez, analiza el encuentro de A Gándara: “Al principio, nos costó hacer frente a los cambios de orientación que hacían, pero poco a poco nos fuimos sintiendo mejor y comenzamos a ganar los segundos balones. A partir de ahí empezamos a tener bastantes ocasiones y fuimos capaces de irnos 0-3 al descanso con tres golazos. El segundo tiempo fue de control y pasaron pocas cosas”.

Con esta victoria, los antelanos pusieron fin a un racha de cuatro partidos a domicilio sin ganar y sin marcar. “Los números que llevamos en casa son una animalada, pero a domicilio llevábamos una dinámica bastante negativa. El triunfo en Valladares, donde también dejamos la portería a cero, nos da moral para afrontar los próximos encuentros que disputemos con visitantes”, apunta el zaguero Tiago Teixeira.

El Antela es un recién ascendido y estar tan arriba a estas alturas no entraba en las quinielas de nadie. El joven defensa es consciente de que “estamos cumpliendo un sueño, ya que el Antela nunca consiguió subir a Tercera y estamos peleando por jugar unos play off. Nos quedan cuatro partidos y lo vamos a dar todo, tenemos muchas ganas y si podemos llegar al segundo puesto, sería increíble”.

Además, reconoce que “cuando en la primera vuelta llegamos a ir de primeros, nuestro único objetivo era sumar los 45 puntos para lograr la permanencia. Una vez que lo conseguimos, la verdad es que respiramos, ya que teníamos la experiencia del descenso ante el Choco en la última jornada de hace dos temporadas. Ahora queremos ir a por todas para conseguir el ascenso, aunque sin presión, solo disfrutando del momento”.

Teixeira, que cumple su cuarta temporada en el Antela tras pasar por la ED Verín y la cantera de la UD Ourense, es consciente de que “estos años en Preferente me han valido para tener más cabeza y más calma, puesto que cuando llegué desde los juveniles quería ganarme un puesto como fuera y era un poco cabeza loca e iba sin control. Ahora tengo más seguridad con la pelota y más confianza. He tenido la suerte de aprender de grandes defensas como Quintairos y Breixo, que me enseñaron muchísimo, entre otras cosas la de tener picardía a la hora de entrar al balón y evitar tarjetas innecesarias”.

Faceta ofensiva

Esta temporada, además de defender, el “5” albinegro está mostrando una faceta más ofensiva, lleva tres goles y cada vez son más habituales sus internadas por la banda: “Gracias al trabajo de los extremos puedo ir hacia adelante sin miedo, si no fuera por ellos, poco subiría. Una de las claves de nuestros buenos resultados es la solidez defensiva y la presión que realizan los de arriba. Los centrocampistas y los defensas nos aprovechamos de ello y de vez en cuando sí que me gusta acercarme al área rival para sorprender al contrario”.