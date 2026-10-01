Los apuntes de la Preferente: Arnoia, Barbadás, Verín y Auriense

Después de cuatro encuentros, el único equipo que todavía no sabe lo que es puntuar es el Beluso, que ocupa el farolillo rojo. En el partido más destacado de la jornada, el Villalonga ganó 0-2 al Ribadumia y continúa en los puestos de play off de ascenso.

Marcos Álvarez, del Arnoia: “Cada semana que pasa vamos creciendo un poquito más”

El Arnoia ganó 4-0 al Juvenil de Ponteareas en un partido que analiza su técnico Marcos Álvarez: “Ganamos 4-0 e incluso pudimos marcar algún gol más, fuimos dominadores durante los 90 minutos y nos fuimos muy contentos por el resultados y por cómo jugamos”. Además, destaca el hecho de ganar en casa: “Llevamos tres partidos muy buenos a nivel colectivo. Creo que vamos creciendo cada semana un poquito más. A las jugadores ya les he dicho que tenemos que hacernos muy fuertes en A Queixeira y que sea muy difícil que nos puedan quitar puntos. Llevamos un empate y una victoria como locales, además, todavía no nos han marcado”.

Luis Vilachá, del Barbadás: “Hay que encontrar el equilbrio entre los choques de casa y fuera”

El Barbadás cayó 3-0 ante el Atios y sigue sin puntuar a domicilio. “Durante los primeros 30 minutos, quizás ellos estuvieron un poquito mejor, aunque el partido estaba parejo, y nos metieron el primer gol, que era bastante evitable. Tras el descanso, salimos bien, pero nos metieron el segundo tanto y fueron mejores. Casi al final nos marcaron el tercero e incluso en el descuento tuvieron una ocasión clara para otro. Hay que aprender de los errores e intentar buscar el equilibrio entre los partidos de casa (dos victorias) y los de fuera (dos derrotas). Ahora bien, lo importante es que el equipo está dando la cara y mucho”, comenta Luis Vilachá.

Jorge Aires, capitán del Verín: “Sabemos que lo podemos hacer mejor y aún queremos más”

El Verín se fue al parón tras sumar dos victorias seguidas, unos buenos números que destaca el capitán Jorge Aires: “Creo que el balance del primer mes de competición es bueno, sacamos 6 de 12 puntos posibles y considero que contra el Villalonga pudimos haber logrado algo más. Aún así, sabemos que lo podemos hacer mejor y queremos más. De la primera jornada a la actual, el equipo fue creciendo partido a partido. Cada día somos un grupo más fuerte y eso se nota. Tenemos que mejorar en todos los aspectos, pero somos un grupo muy trabajador y vamos a ir a más. Nos falta materializar muchas de las jugadas que tenemos”.

El Auriense, pendiente de la cita copera ante el San José en Soria

El Auriense ha dejado a un lado la competición liguera para centrarse en la previa de la Copa del Rey frente al San José. Tras ganar 2-0 en el choque de ida en Oira, los pontinos llevan toda la semana con los cinco sentidos en el duelo de vuelta, que será el domingo, a las 16:00 horas, en el San Juan de Garray. Los sorianos no podrán contar con los lesionados Jonathan Romero y Marcos González “Manyu”; y los sancionados Pablo Tejedor y Aitor Herrero, que fueron expulsados en la ida. Mientras, el técnico del Auriense, Dani Prado, está preparando el encuentro con las bajas del capitán Cuña y del extremo Joaquín, expulsados también en la ida.