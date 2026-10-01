Carril bici en Ourense

Soy una niña de 12 años residente en Ourense a la cual le preocupa la movilidad de la gente de mi edad y adolescentes. Veo en otras ciudades que he visitado el verdadero uso e importancia del carril bici y a nivel general de las bicicletas, patinetes...

En nuestra ciudad, el único carril bici que hay está destinado a un uso de paseo, dado que no conecta realmente las zonas más imprescindibles de uso diario. Me gustaría que esto cambiase y que definitivamente se apostase por una movilidad sostenible, con una red de carriles que llegue a todos los barrios y que así todos podamos usarlo.

Así haremos de Ourense una ciudad saludable y menos contaminante.

Lía González Fernández

(Ourense)