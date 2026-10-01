Cómo se ha puesto la cosa

La cosa son mucha cosas y una encima de las otras hacen un montón de cosas con las que cada ciudadano tiene que convivir o al menos regatear cual ariete de alto nivel nadando sobre un río de tinta que ya va lejos si no para.

Vaya, que no teníamos poco con lo de Oriente Medio, pues a nuestros gobernantes parece que les ha pillado despistados la invasión de Ceuta, algunos como el presidente, en la playa, eso tenía prioridad ante cualquier incidente por grave que pareciese. Debieron de creer que iban a ser como lo del covid, uno o dos casos, pues no, fueron muchas decenas que entraron de forma que a nadie le gustaría que entrasen en su casa.

De aquí a poco estaremos con la economía acosándonos la yugular económicamente, como ocurre con la vivienda a la que no saben cómo atajar

Lo más doloroso es que han hecho caso omiso al aviso recibido para estar atentos a las puertas y frenar la marcha a tiempo y no llenar las páginas de disculpas escudadas con la falsa de que nadie había recibido algún aviso; pero señores, eso no se lo cree nadie y más ahora cuando se han filtrado por todos lados que sí habían sido avisados. Pero como que no. Ahora toca reforzar la frontera que para eso es. Ante cualquier duda háganse a la idea de que eso ocurre en nuestra casa, ¿qué harían?

Lo que sí sabemos todos es cómo gestionar el retorno a sus casas en 24 horas sin tantas vueltas y de disculpa barata. Todo esto ha creado más discordia y crispación, parece ser el lema del Gobierno divide y vencerás.

Pues esto ocurre cuando los encargados son políticos que no técnicos. Como ocurre en Oriente Medio, todo depende el capricho de cuatro dirigentes con los cables en frecuencia equivocada.

De aquí a poco estaremos con la economía acosándonos la yugular económicamente, como ocurre con la vivienda a la que no saben cómo atajar. Aquí tienen un callo difícil de diluir pues si contentas a unos se te enfadan los otros. Pues otro atasco que los ciudadanos tendremos que salvar.

Mario Varela Pérez

(Ourense)