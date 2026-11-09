El Arnoia suma un punto para seguir mejorando (1-1)

El Atlético Arnoia no acaba de encontrar su mejor versión, pero continúa sumando. Ayer, empató 1-1 frente a un Atios que jugó con un jugador menos desde el minuto 67. La primera ocasión del duelo la tuvieron los de Lino Estévez. El centrocampista Aitor estrelló el balón en el poste tras un fuerte disparo desde la frontal del área.

Sería un espejismo, porque los de Marcos Álvarez tuvieron el dominio del partido durante el primer tiempo. Fruto de ello llegó el 1-0 con un cabezazo de Íker Gómez al segundo palo tras un centro desde el sector izquierdo de Carlos Villar. El propio Gómez se vio obligado a dejar el campo en el minuto 29 por unas molestias tras un golpe en la rodilla.

Antes del descanso, una contra del Atios terminó con un disparo de Gonzalo, que cruzó en exceso. Mientras que Rubén Arce, que cuajó un gran encuentro, conectó un remate en el segundo palo que se encontró con la buena respuesta de Isra. La segunda parte comenzó de la peor manera para los de Marcos Álvarez. A los cinco minutos de la reanudación, un saque de esquina cerrado de Pedro fue rematado en el primer palo por Gonzalo, ex del Barco.

Los arnoieses respondieron con una buena internada por la derecha de Gabri Losada por la derecha que terminó con un centro a Arce, que realizó un disparo que se fue rozando el larguero. En los últimos minutos, Adri Veloso y Joni, lo intentaron, pero les faltó eficacia y el marcador no se movió.