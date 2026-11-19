Vecinos de O Couto han registrado un recurso de urgencia para pedir que se suspenda un tramo de las rampas mecánicas en la calle Fray Plácido Iglesias, y advierten de que la obra “puede costar vidas”. El Concello ha desestimado los recursos apoyándose en informes técnicos.

No me corresponde decir quién tiene razón, y los informes técnicos importan. Pero cuando quienes viven en una calle estrecha dicen que algo es peligroso, y además sostienen que el proyecto original discurría por Rampa de Sas, la respuesta no puede quedarse en un trámite cerrado.

Pido al Concello tres gestos sencillos: publicar esos informes en un lenguaje comprensible, explicar por qué cambió el trazado respecto al proyecto original y organizar una visita sobre el terreno con los vecinos y los técnicos. Si el diseño es seguro, quedará demostrado y se ganará confianza. Si no lo es, se corregirá a tiempo, que sale mucho más barato que hacerlo después. Una obra pensada para facilitar la movilidad no debería empezar generando miedo.

Paula Sánchez Carreira

(Barcelona)