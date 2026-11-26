Miguel Vilachá, del Verín: “Los cambios nos ayudaron a tener más oportunidades de gol”

El Verín sigue muy sólido tras empatar sin goles ante el líder Marín. “Más o menos íbamos mentalizados de a quién nos íbamos a enfrentar, gente veterana y muy experimentada en ligas más avanzadas y que saben tener el balón. En la primera parte, casi parecía que nos costaba salir algo de nuestro campo y supimos sufrir. En la segunda, ya nos fuimos aclimatando. Ese plus físico con los cambios nos ayudó a llegar más a campo contrario, pisar área y hasta tener alguna oportunidad de gol”, comenta Miguel Vilachá. En cuanto a jugar de lateral, pese a ser delantero, apunta: “Es una posición en la que tengo experiencia de otros años y me siento seguro”.

Marcova, defensa del Arnoia: “Se nota la vuelta de los lesionados, tener recambios es clave”

El Atlético Arnoia goleó 5-2 al Cultural Areas y sigue progresando en la tabla clasificatoria. Marcova, defensa de los arnoieses, analiza el duelo: “Fue un partido muy trabajado por todos, a nivel ofensivo hemos sido un equipo muy agresivo y acertado. Es verdad que a nivel defensivo tenemos que estar concentrados 100 minutos, como dice el míster, y no fue así, pero estamos muy contentos con el trabajo y la victoria”. De cara al futuro, sostiene: “Se nota la vuelta de los lesionados, el fondo de armario es clave para competir todos los minutos. Si estamos todos, somos muy competitivos, hay que mirar hacia arriba y perseguir los objetivos”.

Luis Vilachá, del Barbadás: “El equipo demostró que compite igual en casa que a domicilio”

El Barbadás se quedó sin dos puntos, en el descuento, ante el Valladares (2-2). “Hicimos un gran partido y terminé muy contento. Es verdad que nos empataron en la última jugada, pero eso forma parte del fútbol y nos va a servir seguro como aprendizaje. Mirando el cómputo general y todo lo que hizo el equipo, estoy muy satisfecho con los chicos. Por fin firmamos un partido muy completo fuera de casa; llevábamos tiempo haciéndolo buenas fases en nuestros desplazamientos, pero esta vez logramos mantener el nivel durante todo el choque. El equipo ha demostrado que compite al mismo nivel tanto en casa como fuera”, dice Luis Vilachá.

Adrián Blanco, del Auriense: “La marcha de Dani nos afectó a todos, toca mirar hacia adelante”

Uno de los hombres fuertes del vestuario del Auriense, Adrián Blanco, analiza la salida de Prado y la llegada de Rial al banquillo de Oira: “Creo que la marcha de Dani Prado nos ha afectado a todos. Es un entrenador que trabajaba muchísimo a sus equipos, con una gran ambición y una enorme implicación en todo lo que hace. Con él hemos conseguido cosas importantes, como ganar la Supercopa y disputar la Copa del Rey, y deja al equipo dos puestos por encima del descenso. Ahora, toca mirar hacia adelante. Tanto Rial como Richy tienen mucha experiencia y estoy convencido de que pueden aportarnos muchas cosas. Toca trabajar todos juntos”.