Amigas y amigos:

El día 19 de marzo felicitamos a los Pepes y a las Pepitas, a los padres y a los seminaristas. Todos están protegidos por san José, el padre bueno y el primer formador del primer seminario. Todos viven cual girasoles en la provincia. Todos se mueven buscando el sol que orienta el caminar en el campo y en la ciudad. Todos buscan la fuente de agua viva y cristalina, que mana de la Bondad.

Nuestro obispo acaba de escribir: “La vocación sacerdotal es una aventura fascinante”. Y el domingo pasado, en La Región: “La diócesis de Ourense tiene un microclima especial para las vocaciones… El Seminario no es solo ese edificio emblemático que nos sorprende en lo alto del monte Ervedelo…, sino el auténtico corazón de la diócesis, el lugar donde se forman aquellos que están llamados a ser los futuros pastores”.

Y José Manuel Salgado, delegado episcopal del Seminario de Ourense, escribía en La Región, el día 8 de este mes: “… En ellos (en los tres seminarios de la diócesis) está la esperanza, el futuro, la ilusión del mañana y la fuerza que anima el presente…”. En ellos, los seminaristas giran buscando el sol de la verdad, la justicia y la paz, con su oración y formación. Perciben que el mundo actual desafina y ellos quieren ayudar a afinarlo con el Evangelio en el corazón y la Palabra en los labios.

Entre brumas y objeciones van camino de ser curas. Absortos en la escucha de la Palabra y apoyados en el orientador que los acompaña, van camino de ser curas. Llamados por el Padre, elegidos por el Hijo e impulsados por el Espíritu, se forman en la cima de la ciudad a través de la oración, el silencio y la vida comunitaria, para ser ráfagas de belleza, paz y armonía. Y se sienten auxiliados por María, cántaro de oro para sacar agua viva que riegue la armonía en sí mismos y entre los pueblos.

Amigos y amigas: papá, Pepe y Pepita dicen al hijo hoy: “A los pies de tu cama, como un perro, se echó mi corazón; noche tras noche vela calladamente tu sueño, al compás de tu dormir y despertar. Mi vocación es una aventura fascinante que embriaga noche y día mi talante”. Y el hijo y nosotros respondemos: Gracias, felicidades y siempre adelante.

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)