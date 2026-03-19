El 19 de marzo, día del padre. Este año es fiesta nacional y, como no se publica el Buenos Días, vamos a aprovechar el día de hoy para hablar de José de Nazaret o San José, esposo de María, madre de Jesús.

Carpintero de profesión, José fue un hombre justo que se caracterizó por las relaciones familiares y por tratar con el máximo respeto y apoyo a María. Según la tradición católica, fue elegido por Dios para servir de modelo a Jesús y asumir el rol de padre.

José fue un hombre justo que se caracterizó por las relaciones familiares y por tratar con el máximo respeto y apoyo a María

Ejemplo de humildad y fidelidad, José es uno de los pilares de la Sagrada Familia.

Es por ello que el día de San José, se considera también el día del padre.

El Papa Pío IX le nombró en 1870 patrono de la Iglesia Universal.

Propina | Pepe y Paco

¿Por qué los que se llaman José reciben el apelativo de “Pepe” y a los que se llaman Francisco se les llama “Paco”?

A los “José” se les suele llamar “Pepe” por causa directa de José de Nazaret, esposo de la Virgen María según la religión cristiana. Como bien sabemos, podríamos decir que José era el “padre” adoptivo de Jesús, ya que ejercía como tal sin serlo realmente.

Pues bien, según la Iglesia Católica, el término correcto para designar esta relación era “padre putativo” o pater putatibus, en latín.

Más tarde, y en virtud de las siglas de esta expresión (PP), todas aquellas personas que se llamaban José acabaron recibiendo el hipocorístico de “Pepe”.

Por otra parte, el nombre de “Paco” proviene de Francisco, y su origen es el siguiente:

También procede de la tradición cristiana, en este caso, de San Francisco de Asís, fundador de la orden religiosa de los monjes franciscanos. Este santo, dentro de su orden monacal, se hacía llamar Pater Comunitas (en latín, literalmente, Padre de la Comunidad).

Cogiendo las dos primeras letras de cada palabra (PA – ter; CO – munitas) y uniéndolas, el resultado acaba siendo “PACO”, acrónimo de la titulatura Pater Comunitas.

Los hipocorísticos españoles también son formas cariñosas, familiares o abreviadas de los nombres de pila.

Se utilizan para mostrar cercanía y suelen formarse por apócope (recorte al final), aféresis (al inicio), diminutivos (-ito/a) o modificaciones. Ejemplos clásicos incluyen Pepe (José), Paco/Curro (Francisco), Lola (Dolores) y Nacho (Ignacio).