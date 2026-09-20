El Arenteiro, a estrenarse ante el Lalín

Espiñedo acoge este domingo por la tarde, desde las seis, un “derbi” entre Arenteiro y Lalín que los más veteranos seguidores del equipo verde recuerdan con nostalgia como grandes partidos. Eran otros tiempos para ambos equipos, ya que estaban entre los poderosos del fútbol gallego. Ahora llegan ambos en otras circunstancias. Los locales remando y remando para poder sacar la cabeza de una situación que les ahoga semana tras semana. Los del Deza, tras años de penuria lograron un ascenso que le permite volver a codearse con una Tercera que es su categoría. Muchos jugadores han pasado por ambos equipos a lo largo de los años, el último, el entrenador verde Marc Vidal, para el que sin duda será un día diferente: “Está claro que para mí, por ser de Lalín y haber jugado en los dos equipos, es un poco más especial, pero sí soy sincero, reconozco que cuando era jugador lo era mucho más”.

En el aspecto deportivo, ambos equipos llegan de forma muy distinta al choque. El Arenteiro lo hace en busca de su primera victoria. Cierto que tanto ante el Barco en casa como en Portonovo, merecieron mejor suerte, pero en ambos casos acabaron perdiendo por la mínima. Esta tarde, quieren revertir esa situación y darle la primera alegría de la temporada a sus aficionados. Enfrente un Lalín que, pese a ser un recién ascendido, ha comenzado como un tiro. Ganaron la primera jornada en Vigo al Gran Peña y repitieron triunfo la pasada en el Cortizo superando al Somozas, uno de los “cocos” de la liga.

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Análisis del Lalín

Llegan los de Iván Carril, que también aterrizó en los decanos, con la moral por las nubes y así quieren continuar. El técnico del Arenteiro los conoce bien: “Son un buen equipo que conserva un bloque de 10 o 12 jugadores de la temporada pasada y que se han reforzado bien con gente que conoce la categoría, que tienen experiencia y que se puede adaptar perfectamente a las situaciones que les pueda plantear el partido”. Vidal no podrá contar con Nespereira y Adrián Rodríguez, ambos lesionados.

Espiñedo, 18:00 horas.