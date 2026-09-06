El CD Arenteiro abre la puerta a su nueva vida en Tercera Federación ante el Barco

El Arenteiro abre la liga en Tercera con un derbi. Será desde las ocho de tarde en Espiñedo ante el Barco. Algo impensable para la gran mayoría hace un mes y medio cuando el equipo perdió dos categorías y estaba, y aún sigue, en un mar de deudas. Pero contra viento y marea, y para sorpresa de casi todos, salvo el empeño incansable del presidente Francisco Vázquez, el equipo consiguió, primero lograr la inscripción, que no fue fácil y más tarde saldar las deudas con jugadores y entrenadores. Cierto que queda mucho camino por recorrer y que no será nada sencillo, pero el primer paso ya está dado y, sirva como dato, los jugadores ya cobraron el mes de agosto.

Ahora arranca la competición ante el Barco y lo hace con la atenta mirada desde el palco del presidente de la Federación Gallega, Pablo Prieto, que tampoco se quiere perder el debut de los verdes. En el aspecto deportivo, el técnico Marc Vidal tiene a los 19 jugadores que conforman la plantilla a su disposición y muchas ganas de que empiece a rodar la pelota: “Llegamos bien y con muchas ganas de querer demostrar y abstraernos un poco de todo lo que pasa alrededor. Fue una pretemporada muy angustiosa, poco a poco fuimos arreglando las cosas, aguantando mucho y ahora estamos aquí para competir de la mejor forma posible, pero también quiero que la gente no se olvide de la realidad de cómo se conformó esto, que no lo debemos olvidar porque hace un poco más de un mes aquí no había nada”.

Enfrente, un Barco que no se fía ni un pelo de su rival. El técnico Agustín Ruíz lo tiene claro: “Prefería no jugar con ellos la primera jornada porque van a ir con muchas ganas y la ilusión que tendrán es máxima. Todavía están con cero problemas y seguro que nos espera un partido difícil, pero sabemos a dónde vamos y queremos ofrecer nuestra mejor versión”. Óscar Martín y Carlos Cruz, son baja.

Espiñedo, 20:00 horas.