Arenteiro y Lugo, un derbi sin margen de error

El campo de Espiñedo vive esta tarde, desde las cuatro y cuarto, un derbi gallego entre CD Arenteiro y CD Lugo, equipos que llegan en dinámicas y con objetivos muy diferentes. Los ourensanos están peleando por escapar de los puestos de descenso, mientras los lucenses buscan seguir en racha para acercarse lo máximo posible a los puestos de promoción de ascenso.

El cuadro verde terminó el año como un tiro, con tres victorias consecutivas, pero el primer partido de 2026, pese al buen trabajo realizado en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla, se volvió de vacio y cayó de nuevo en descenso. Por eso, esta tarde quiere revertir de nuevo la situación y de paso hacer del campo de Espiñedo un fortín en el que cimentar sus opciones de salvación.

Para el choque de hoy habrá pocas novedades en los locales. Siguen de baja Sergio Aguza, Gorka Pérez y Nacho Martín, junto a Iván Muñoz, que tras la grave lesión de la pasada temporada ya está recuperado, pero no dispone de ficha federativa. El resto, todos convocados. Del derbi hablaba el técnico local Jorge Cuesta en la previa. “Siempre es bonito disputar un derbi ante un gran equipo como el Lugo, que aunque muestra dos caras, una en casa y otra fuera, no es menos cierto que tiene pocas derrotas y que cada vez va creciendo más en su modelo de juego”. Del rival comentó que “fuera de casa es mucho más sólido y directo, en el que prevalece dejar la portería a cero. Cuando juega como local es un equipo mucho más dominador y asume muchos más riesgos. Con el paso del tiempo está creciendo porque llegó un entrenador y muchos jugadores nuevos y cada vez es más complicado meterle mano”. Tiene claro el técnico verde que “debemos mantener esa agresividad que mostramos, creer mucho en lo que hacemos, presionar en campo contrario y contra estos equipos que quieren tener el balón es importante quitárselo y sobre todo seguir haciéndonos fuertes en casa, que sabemos que es por donde pasa la salvación”.

Enfrente estará un Lugo que llega bajo la batuta de Yago Iglesias. El técnico lucense tiene claro que, “la clave va a ser materializar las ocasiones que tengamos porque para ganar fuera de casa tienes que ser un equipo sólido a nivel defensivo y sacar rendimiento de las ocasiones que tengamos”. Sobre el rival dijo que “es un equipo que sigue manteniendo la esencia de lo que es el Arenteiro de hace temporadas, sobre todo jugando en casa, donde es supercompetitivo, y que lleva a los rivales a situaciones límites. La afición aprieta mucho y tiene una aura que les hace ser muy competitivos. Con la llegada de jorge Cuesta aún tienen más argumentos futbolísticos, con variantes tácticas por el perfil que tiene el entrenador. Eses dos aspectos les hacen ser un equipo competitivo y difícil de superar”.