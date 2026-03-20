El Arenteiro no puede fallar ante el Celta-Fortuna

Otro partido sin margen de error. El Arenteiro agota sus opciones para intentar sumar una victoria que necesita como el comer. No le va a sacar de los puestos de descenso, pero al menos le dará vida para seguir soñando en los próximos partidos. En horario que casi nadie entiende, esta noche, desde las ocho y media en Espiñedo, los de Juanfran García reciben al Celta Fortuna con el único pensamiento de sumar la primera victoria con el nuevo técnico verde al frente.

El técnico Juanfran García no podrá contar con los lesionados Gorka Pérez y Nacho Ramón, ni tampoco con el sancionado Álex López

Y es que para el Arenteiro es mejor no mirar la clasificación. Quedan diez jornadas, treinta puntos en juego, y están a ocho de la salvación. Vistos los números con frialdad, aún tienen posibilidades, el problema es que semana tras semana, cuando no es por una cosa es por otra, el equipo no consigue un triunfo. El algodón no engaña y los resultados tampoco. Desde que comenzó el año 2026, el equipo lleva once partidos con un saldo de siete derrotas, tres empates y solo una victoria ante el Real Avilés por 6-3 el pasado 7 de febrero. Y otro dato a tener muy en cuenta. En las 28 jornadas que se llevan disputadas, el equipo verde ha sumado seis victorias, las mismas, como mínimo que tendría que conseguir si quiere tener alguna esperanza de salvación. Es posible, sí, pero también teniendo claro que todo pasa por sumar esta noche los tres puntos.

El Celta Fortuna es uno de los mejores visitantes de la competición, ya que en trece partidos lejos de casa ha sumado seis victorias y cuatro empates

En lo deportivo, Gorka Pérez y Nacho Ramón están lesionados y Álex López sancionado. El resto, todos disponibles. Y si alguien es optimista es el técnico Juanfran García, que en su tercer partido al frente del equipo buscará su primera victoria. “Ha sido otra semana en la que hemos vuelto a trabajar bien y con la mentalidad que hemos mantenido en las dos últimas semanas. Creemos que estamos positivos y que ese proceso de adaptación en cuanto a la intensidad de los entrenamientos la hemos adquirido ya. Por tanto, tenemos que conseguir los tres puntos ya”. Y sigue pensando en positivo. “Quién sabe si conseguimos esta victoria y a partir de ahí enlazamos una racha positiva. Los jugadores están con la mentalidad clara y el partido lo tenemos marcado en el calendario y no le tenemos miedo”. Y terminó hablando del rival: “Sabemos que va a ser un partido muy exigente porque nos enfrentamos a un rival que maneja muchos aspectos relacionados con el fútbol, que es el mejor equipo de la categoría en lo que es el ritmo de circulación del balón, que tiene muchos automatismos, que maneja diferentes sistemas, compiten muy bien y tienen mucho talento, pero estamos preparados y sabemos dónde hacerles daño”.

Enfrente un Celta Fortuna que llega como segundo clasificado con 50 puntos y que es el único equipo capaz de hacerle sombra al todopoderoso Tenerife. El conjunto de Fredy Álvarez, que no podrá sentarse en el banquillo al tener que cumplir el segundo partido de sanción, es también uno de los mejores visitantes de la liga, ya que ha conseguido seis victorias y cuatro empates en sus 13 desplazamientos. Además de la ausencia de su técnico, tampoco estarán Dela y Ndiaye, lesionados, y habrá que ver si viaja a O Carballiño Antañón, que ayer estuvo con el equipo en el encuentro en Lyon. La principal novedad es el regreso del mediocentro Hugo Burcio, que ya tiene el alta médica.