El Arenteiro resiste y rescata un punto en Lasesarre ante el Barakaldo (1-1)

El partido comenzó con el conjunto local dominando el juego y con el balón. Oier López y Huidobro controlaban el centro del campo. Por su parte el Arenteiro se resguardaba y esperaba su ocasión a la contra. En el minuto 12 un centro de Diego Moreno tras su internada no encontraba rematador.

El conjunto de Imanol de la Sota estaba mejor y en una gran jugada por banda izquierda acabó en el gol de Sabin Merino. El ex del Athletic Club anotaba tras el pase de Éric Pérez que llegó a centrar tras una gran jugada con Oier López.

Cuando mejor estaban los locales llegó el tanto del Arenteiro. Un error en la salida del balón de la defensa del Barakaldo provocó el robo de Jordan Sánchez que su disparo fue repelido por Ispizua pero Bilal Kandoussi empataba tras empujar el rechace.

Tras el gol los verdes se animaron y llegaron con peligro pero sin suerte ante la portería del Barakaldo. Con el 1-1 y cuando mejor estaba el Arenteiro se llegó al final del primer tiempo.

La segunda mitad fue un claro dominio del Barakaldo que intentó romper la defensa del Arenteiro pero no tuvo suerte de cara a gol. El Arenteiro mantuvo un bloque bajo para resistir los embites locales.

Galarza y Palomares pudieron anotar tras grandes jugadas del conjunto de Imanol de la Sota pero su remates carecieron de intensidad y Diego García los atrapó sin problema.