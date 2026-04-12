🔴 Directo | El Arenteiro se enfrenta al Barakaldo y solo le vale ganar

Ubicado en la última posición el CD Arenteiro se enfrenta al Barakaldo . A los de Juanfran García solo les vale ganar para seguir peleando por no descender. El rival se encuentra en la cuarta posición y debe ganar para mantenerse en play offs

El CD Arenteiro viaja y se enfrenta al Barakaldo. El conjunto de O Carballiño, se encuentra en la última posición del grupo 1 de Primera Federación, necesita ganar para mantener sus opciones de no descender. En la actualidad se encuentra a tres victorias de la salvación.

Los de Juanfran García visitan a uno de los mejores equipos de la categoría. Con 47 puntos el Barakaldo acumula tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos para mantenerse en la cuarta posición.

El partido comenzó con el conjunto local dominando el juego y con el balón. Oier Lóper y Huidobro controlaban el centro del campo. Por su parte el Arenteiro se resguardaba y esperaba su ocasión a la contra. En el minuto 12 un centro de Diego Moreno tras su internada no encontraba rematador.

El conjunto de Imanol de la Sota estaba mejor y en una gran jugada por banda izquierda acabó en el gol de Sabin Merino. El ex del Athletic Club anotaba tras el pase de Éric Pérez que llegó a centrar tras una gran jugada con Oier López.

Cuando mejor estaban los locales llegó el tanto del Arenteiro. Un error en la salida del balón de la defensa del Barakaldo provocó el robo de Jordan Sánchez que su disparo fue repelido por Ispizua pero Bilal Kandoussi empataba tras empujar el rechace.

Tras el gol los verdes se animaron y llegaron con peligro pero sin suerte ante la portería del Barakaldo. Con el 1-1 y cuando mejor estaba el Arenteiro se llegó al final del primer tiempo

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