El Arnoia, a apurar sus opciones de play off

En una jornada de reconocimientos y despedidas, el Atlético Arnoia recibe al Choco, en la última jornada liguera, con las cuentas muy claras. Para jugar el play off debe ganar a los redondelanos y que el Antela pierda en Portonovo.

En los prolegómenos del encuentro, la directiva arnoiesa le entregará un detalle conmemorativo al cuerpo técnico formado por Manel Vázquez, Julio Novoa y Santi Ferrón, que recientemente han cumplido 500 partidos en los banquillos y 100 al frente del Arnoia. Será además su despedida, puesto que salvo que juegue el play off, Manel Vázquez dirigirá esta tarde su último encuentro como entrenador del equipo arnoiés. También dirá adiós la entrenadora Noelia Aparicio después de 300 encuentros colaborando con los diferentes cuerpos técnicos del Arnoia.

Vázquez, que tiene las bajas de Raúl Gallego, Rivero, Hugo Suárez y Diego López, admite que “tenemos asumido que será el último partido porque al no depender uno mismo siempre es mucho más complicado, aunque la fe y la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a intentar competir como hemos hecho hasta ahora, para hacer un buen partido y despedirnos con buen sabor de boca. Si podemos conseguir los tres puntos, pues mucho mejor, aunque nos queda esa espinita de poder haber conseguido un poquito más. De todas formas, esta temporada, a nivel de números, es la mejor del Arnoia en Preferente y es para estar orgulloso. Seguramente, será un partido emotivo por las despedidas, y reconocimientos. Por otro lado, a ver si le podemos echar una mano al Cented para su salvación”.

A Queixeira, 18:00 horas.