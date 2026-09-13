El Arnoia quiere estrenarse esta temporada

El Arnoia se estrenará en A Queixeira midiéndose al Porriño Industrial. Los arnoises llegan al partido tras haber caído 3-1 en Moaña en la primera jornada, por lo que intentarán sumar los tres puntos ante un conjunto industrial que la semana pasada ganó 1-3 al Verín en el José Arjiz.

“Nos vamos a medir a un conjunto muy parecido al Moaña, ya que está formado por jugadores jóvenes y con energía que quieren tener el balón. No tenemos que dejarle que circulen la pelota como quieran, porque si le damos mucho tiempo y espacio, tienen jugadores que nos pueden hacer mucho daño”, señala el entrenador Marcos Álvarez. Además, deja claro que están en un proceso de construcción: “Estamos en un momento de cambio con un cuerpo técnico nuevo y con la mitad de los jugadores, también. Además, hemos tenido lesiones en jugadores importantes y eso se nota. Estamos en construcción y transmitir lo que queremos del equipo lleva su tiempo. Además, en plena adaptación, es normal que haya errores, como nos ocurrió en Moaña”.

Asimismo, Álvarez insiste en la importancia de lograr la primera victoria: “Si consigues ganar, todo es mucho más fácil, ya que ves que el trabajo que haces durante la semana se ve reflejado en el día de partido. La verdad es que las victorias refuerzan todo, por lo que intentaremos lograr la primera esta jornada”.

Para el duelo frente al Porriño Industrial, el entrenador del Arnoia no podrá contar con los lesionados Quintairos, Diego López y Adrián Veloso. Además, Álex Pérez causó baja y fichó por el Peroxa.

Por otro lado, el delantero Íker Gómez, está entre algodones y será duda hasta última hora.

A Queixeira, 18:00 horas.