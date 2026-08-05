El absentismo laboral no es lo mismo que las bajas por enfermedad, aunque haya a quien le convenga confundir los términos. Andan la patronal y el PP muy preocupados por la cantidad de gente que no va a trabajar cada día, la mayoría por prescripción médica y del dinero que pierden la empresas por esa causa olvidándose de que quién tiene que procurar que los servicios sanitarios funcionen son los mismos que protestan por la cantidad de días perdidos por enfermedad. Pero de lo que se olvidan los empresarios es del volumen económico que los trabajadores dejan de percibir por las horas extras impagadas, 3.378 millones anuales en salarios y cotizaciones, con lo que se podrían crear 68.000 empleos a jornada completa. Aunque esa cifra está muy lejos de los 35.000 millones de euros que la CEOE dice que cuesta el absentismo laboral, se podría plantear que alguna correspondencia existe entre el impago de las horas extras y la ausencia al trabajo. A este paso vamos a llegar a la Alemania del Este donde el Estado/empresa hacia que pagaba a los trabajadores y estos hacían como que trabajaban.