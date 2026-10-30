El Auriense cae con dignidad ante el Deportivo (0-3)

Otro día para el recuerdo en el campo de O Couto con la Copa del Rey, que le ha cogido cariño a venir año tras año a Ourense, y traer equipos de Primera División, aunque esta temporada se quedó mucho menos tiempo que la pasada. Volvía el Deportivo, que hace dos años salió escaldado, aunque entonces era de Segunda y se medía a un Primera Federación. Esta vez tenían claro que querían pasar, como avisó su técnico Antonio Hidalgo en la previa. Y también que la diferencia entre ambos, cinco categorías por medio, era mucho más grande que entonces. Enfrente estaba un Auriense que sabía que le tocaba vivir un día de fiesta, que probablemente ninguno de sus jugadores volverá a repetir. Y aunque soñaba, lo hacía despierto. De puertas para afuera pensaba que lo de menos era el resultado.

Salió fuerte el cuadro herculino, que tuvo tres remates que se fueron fuera. Los ourensanos tenían la lección aprendida. Dejar correr el tiempo esperando atrás, serios, ordenados y sin prisa por salir, no fuera ser que los cogieran despistados. Así transcurrían los minutos sin que el meta Borja Atanes tuviera que intervenir. La primera vez fue en el minuto 34 con un disparo de Ximo Navarro que mandó a córner. Cuando todos celebraban el descanso con 0-0 la cosa se torció. Internada de Kevin Sánchez por la izquierda, que se la deja a Asp Jensen y este solo tiene que empujar. Ni se sacó de centro. Todos a vestuarios.

La segunda parte tuvo menos color. El Deportivo salió más serio y, tras dos avisos de Adama Traoré que salvó Borja Atanes a córner, y un remate de cabeza de Noubi en el saque de esquina número 12 para los visitantes, llegó el 0-2. Internada por banda derecha de Noé Carrillo, que llegó a la línea de fondo y cedió atrás para que de nuevo Asp Jensen no perdonara y de tiro raso dejara el partido sentenciado.

Quedaba mucho, pero no era cuestión de hacer sangre. Unos, los del Auriense, no podían porque los minutos ya les pesaban, y otros, el Deportivo, iba repartiendo minutos mientras dominaba, pero sin avasallar. El meta ourensano evitó el tercero de Martín Ochoa, que conoce bien el campo porque jugó cedido la temporada pasada en el Ourense CF, o también otro de Mella, con dos buenas intervenciones. Pero no pudo hacer nada en el 84 cuando llegó el 0-3. Jugada de Luismi Cruz, que hace la pared con Asp Jensen y se planta ante el meta, lo supera con un buen amago y marca a puerta vacía.

Los aficionados apuraban para ver si el conjunto de Dani Prado era capaz de lograr el gol del honor. Y le faltó muy poco. Casi en la última jugada del partido, una falta favorable a los ourensanos la remató de cabeza el defensa Nico González y la pelota la devolvió el palo de la portería de Álvaro Ferllo cuando la grada se prestaba a celebrar el tanto como si fuera el que daba una victoria.

Al final quedó patente la diferencia entre unos y otros. Era lo lógico y también lo esperado. El Auriense compitió dignamente y dejó otra noche para el recuerdo en una Copa que, si sigue dando estos paseos por Ourense, la ciudad le estará agradecida porque el ambiente de fútbol que se vive es el de las grandes ocasiones. ¡Que viva la Copa del Rey! Sobre todo para los equipos modestos.