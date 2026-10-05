El Auriense recibirá al Deportivo de A Coruña en la Copa del Rey y la UD Ourense viaja a Torrelavega
NOCHE HISTÓRICA
El Auriense afronta un partido histórico ante el Deportivo tras proclamarse campeón de la Supercopa de Galicia y superar la fase previa del torneo. Por su parte, la UD Ourense se enfrentará a la SD Gimnástica de Torrelavega
El sueño del Auriense de jugar la Copa del Rey ya tiene rival. Es el Deportivo de la Coruña quien se mide al conjunto pontino, que por una noche dejará de competir en Preferente para enfrentarse de tú a tú a un equipo de Primera División.
El equipo dirigido por Dani Prado llega a la primera fase del torneo copero después de conquistar la Supercopa de Galicia y superar una dura eliminatoria ante el San José soriano por 2-1, haciendo bueno el resultado conseguido en Oira.
La eliminatoria, a partido único, se disputa en el estadio de O Couto entre los días 27, 28 y 29 de octubre.
RS Gimnástica de Torrelavega, rival de la UD Ourense
El otro equipo ourensano que conoció este lunes su rival en el sorteo celebrado en la sede de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, fue la UD Ourense.
El conjunto rojillo se enfrentará a la RS Gimnástica de Torrelavega, de Segunda Federación. Los de Juan Carballo jugarán como visitantes al ser el equipo de mayor categoría.
La Copa del Rey ya está en marcha y Ourense se prepara para vivir una noche especial con dos equipos de la provincia en el torneo del KO.
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