El Auriense sobrevive y le espera un Primera en Copa del Rey (1-0)

Dulce derrota del Auriense ante el San José. Los pontinos cayeron 1-0 frente al San José, pero hicieron valer el 2-0 de la ida para clasificarse para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, donde le esperará un Primera División. Este lunes, a partir de las 13:00 horas, se celebrará el sorteo en Las Rozas y el Auriense tendrá como rival al Celta de Vigo, Deportivo de A Coruña o Racing de Santander.

En cuanto al partido disputado en tierras sorianas, los de Dani Prado hicieron un ejercicio de supervivencia y tuvieron al portero Borja Atanes como jugador más destacado. El primer tiempo fue muy igualado y hubo ocasiones para los dos equipos. Las más destacadas fueron un cabezazo del Auriense tras la salida de un córner y un poste de los locales.

Tras el paso por los vestuarios, el partido se convirtió en un correcalles y ahí se sintió más cómodo el San José, que se adelantó en el marcador a los diez minutos de la reanudación. Antolín cabeceó en el primer palo un saque de esquina que metió a los sorianos en la eliminatoria. Fue entonces cuando apareció la figura de Atanes para desbaratar las ocasiones generadas por el San José. No obstante, el Auriense también pudo igualar el encuentro en un mano a mano de Miguel Peral, que detuvo el portero Enrique García.

En los últimos minutos, el árbitro decidió parar el choque por unos insultos de la grada local y tras la reanudación los pontinos se quedaron con un jugador menos por la expulsión de David Vieira, que vio la roja directa tras cortar una jugada de gol. Con uno menos, defendieron con uñas y dientes el marcador durante los siete minutos de descuentos para estallar de alegría con el pitido final.

Con esta derrota con sabor a victoria, el Auriense hace historia y se medirá por primera vez a un Primera División en la Copa del Rey.

César Sánchez, director deportivo del Auriense: “Queremos un equipo gallego”

César Sánchez, director deportivo de los ourensanos, comentaba tras el partido: “Estamos muy contentos, hemos luchado mucho y ahora nos vamos a medir contra un Primera, ojalá sea un equipo gallego, ya que vendría mucha gente y a los jugadores les hace mucha ilusión. Vamos a solicitar jugar el partido en O Couto, ya que Oira no cumple con las condiciones”.