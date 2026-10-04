El Auriense, a un paso de cumplir el sueño copero

Día histórico para el Auriense. Esta tarde, los pontinos se miden al San José, en Soria, en la vuelta de la fase previa de la Copa del Rey tras el 2-0 de la ida. El club ourensano intentará estar el lunes, en Las Rozas, en el sorteo de la primera eliminatoria copera, donde se enfrentaría al Celta, Deportivo o Racing. Pero antes, toca visitar el San Juan de Garray, a donde llegó anoche el Auriense tras salir a las 10:30 horas de Oira.

“Allí ellos son favoritos, juegan en casa y encima están en fiestas. La gente va a apretar mucho. Al final, es un premio grande para todos pasar a una ronda de Copa del Rey contra un Primera División en tu campo. Ellos intentarán meternos gol pronto para meterse en la eliminatoria. El 2-0 es el resultado más engañoso que hay en el fútbol, ya que en cuanto te meten un gol, el contrario se mete de lleno en el partido”, reconoce Dani Prado, entrenador de los pontinos.

En cuanto a las claves del encuentro, Prado las tiene claras: “Ellos tienen que arriesgar un poquito más que nosotros porque necesitan dos goles para empatar y tres para superar la eliminatoria. Dejarán más espacios, acumularán más gente en el área y la clave será que no pasen muchas cosas en esos primeros minutos”.

Por otro lado, también hace hincapié en el aspecto meteorológico: “Lo malo es el tiempo, hay un 80% de probabilidad de lluvia y si llueve a cántaros el partido se convertirá en juego directo y segundas acciones. Somos una plantilla muy joven, por lo que hice conocedores a los jugadores de que nos vamos a encontrar una ‘encerrona’, con el público muy cerca de los banquillos. No podemos entrar en líos extrafutbolísticos porque en fútbol somos mejores”. Prado tiene las bajas de Cuña, Joaquín y Baldo. Además, Massi y Fer Méndez son duda.

En el San Juan, su técnico Carlos Carramiñana reconoce: “Salimos vivos de allí y ahora en nuestra casa tenemos posibilidades reales de soñar con la remontada. Para lograrla, todo pasa por ser nosotros mismos”. No serán de la partida Jonathan Romero, Marcos González “Manyu”, Pablo Tejedor y Aitor Herrero.

San Juan de Garray, 16:00 horas.