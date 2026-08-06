Banderazo de salida al fútbol provincial de Ourense

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió el Pleno Anual de la Delegación Territorial de la Federación Gallega de Fútbol en Ourense, al que asistieron el presidente de la Gallega, Pablo Prieto, el vicepresidente, José Manuel Fernández, el secretario, Diego Batalla, el tesorero, Carmelo Galiñanes y el delegado en Ourense, Raúl Rois.

Sirvió para presentar el plan de las competiciones nacionales, autonómicas y provinciales. Además, el presidente garantizó “el compromiso de mantener el nivel económico de ayudas”.

Por otra parte, se pondrá en marcha el Portal del Federado, un proyecto que ya poseen más del 70 por ciento de otras delegaciones territoriales, desarrollado con un gran éxito y que en Galicia entrará en vigor a partir de la campaña 2027-28. Lo que se busca es modernizar el fútbol. Irá acompañado de una afiliación a la Federación, cuya cuota aún no ha sido determinada. Con este proyecto se intenta ampliar la línea de ayudas, crear nuevas líneas, fortalecer el fútbol gallego, reducir costes y eliminar la cuota de tramitación de la licencia federativa.

Otro de los aspectos ha sido la ampliación de la sede de la Delegación Ourensana que se encuentra debajo de la Preferencia del campo de O Couto.

El balón que se utilizará esta temporada 2026-27 será el mismo modelo, que llevará el logo de la RFGF, aunque podrán utilizar el del año anterior.

En cuanto a la confección de los grupos, el cuatro de Primera Futgal, el de los ourensanos, se completa, como ya es sabido, por el ascendido Lamela CF pontevedrés y con el filial del Lemos, conjunto lucense. La liga dará comienzo el 5 de septiembre, ascendiendo directamente el campeón, mientras que el segundo y tercer clasificados jugarán un play off. Por abajo, descienden los tres últimos.

La Segunda Futgal mantiene sus 18 participantes, subiendo los dos primeros y promocionando el tercero y el cuarto. Aquí el Coles pudo mantenerse en la categoría de plata ante la renuncia del Arenteiro B.

Mientras, la Tercera Futgal contará con dos grupos de 13 equipos, subirá el campeón y jugarán en una fase de ascenso cruzada el segundo y tercero. Una de las novedades es el retorno del Os Chaos.

El próximo lunes, en la Delegación de Ourense, se llevará a cabo el sorteo de la Copa Diputación, a disputarse desde el 30 de agosto.