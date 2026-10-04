El Barbadás recibe al Porriño y el Verín visita al colista Beluso

Pese a la Copa del Rey, la Preferente no descansa y el Barbadás y el Verín tienen sendos compromisos este domingo por la tarde. Los azulones reciben en Os Carrís al Porriño Industrial, mientras que el Verín visita Bueu para enfrentarse al colista Beluso, que lleva cero puntos.

El Barbadás regresa a su casa, donde ha ganado los dos partidos que ha disputado, para medirse a un conjunto industrial que tiene cinco puntos, uno menos que los de A Valenzá. “Llevamos dos victorias en dos partidos en casa, aunque en esta categoría siempre es complicado ganar. El equipo está entrenando bien, con ganas de que llegue el fin de semana para cortar la mala racha y volver a sumar de tres”, apunta Luis Vilachá, entrenador del Barbadás.

Vilachá analiza al Porriño Industrial: “Por lo que he podido ver, es un equipo bastante agresivo en la presión. Si somos capaces de superar esa primera línea de presión y encontrar espacios a su espalda cuando salten a apretar, podemos hacerles daño. En los primeros minutos, debemos ser inteligentes y no cometer errores en zonas de riesgo. Con el paso de los minutos su intensidad bajará e intentaremos imponernos. Es un bloque agresivo y con gente rápida por fuera”.

El técnico azulón no contará con Riveiro y Dani Blanco, ni tampoco con Héctor Janeiro y Soriano, que este sábado estuvieron en Irún con la UD Ourense.

Por otro lado, el Verín visita al Beluso después de diez días sin partidos y en racha tras sumar dos victorias seguidas. “Llevamos dos meses de mucho trabajo y mucha exigencia física y mental, por lo que estos días nos permitieron recuperarnos del desgaste que tuvimos durante la pretemporada y el inicio de liga”, subraya Vítor Pereira, entrenador de los verinenses.

A pesar de enfrentarse al colista, el preparador luso, que solo tiene la baja de Iván Bouses, no quiere confianzas: “El Beluso disputó partidos muy difíciles en el inicio del campeonato, por lo que sabemos que vamos a tener un encuentro muy difícil contra un rival que ocupa un lugar en la clasificación que no le corresponde por su calidad. Para ganar, tendremos que estar al mismo nivel competitivo que contra el Auriense”.

Barbadás-Porriño, 17:00 horas.

Beluso-Verín, 18:00 horas.