SIN PLAY OFF
El Barco y el Barbadás despiden la liga el domingo
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El Centro de Deportes Barco cerró la temporada en Calabagueiros con una derrota (1-2) frente al Somozas y dijo adiós a sus aspiraciones de terminar la liga regular en zona de play off de ascenso.
Los valdeorreses apuraron sus opciones hasta la penúltima jornada después de completar una gran segunda vuelta tras la llegada de Agustín Ruiz al banquillo. El Barco despedirá la campaña, ya sin nada en juego, visitando al Estradense, que ocupa la cuarta posición. El encuentro se disputará el domingo a las 18:00 horas en el Municipal. No estará el defensa Andrés Calvo, que cumple ciclo de amonestaciones.
El otro equipo ourensano de la categoría, el Barbadás, cayó goleado 5-1 ante el Lugo B y terminará la liga como colista. A los de Moncho Salgado se les está haciendo muy largo el final de temporada y este domingo, a las 17:30 horas, dirán adiós a la Tercera Federación recibiendo al Alondras, que tampoco se juega nada.
Se espera que a partir de la próxima semana comiencen los primeros movimientos en el conjunto azulón de cara a la próxima temporada en la Preferente Futgal.
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