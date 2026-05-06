Una “verdad” bajo sospecha
Primeiro, os dereitos humanos
DENDE SEIXO-ALBO
Nestes días fálase moito dos dereitos humanos e se en determinados países estes dereitos básicos con vulnerados. E a colación deste asunto tan importante para a humanidade, pois son moitos os estados onde estes dereitos son ignorados, escoitei falar a un exministro afirmando que, por riba das crenzas relixiosas, están os principios que inspiran e marcan estes dereitos. Ou sexa: por riba dos credos e mandatos relixiosos están os dereitos das persoas.
Entendo que esta afirmación pode traer debate para algúns, pois a día de hoxe é moi común escoitar á moita xente que afirma que Deus está por riba de todo. Iso foi o que nos ensinaron en relixión, Deus creou o mundo e os seus mandamentos están por riba de toda decisión humana. Mais, casos houbo, e hainos, nos que, diante determinado fanatismo relixioso, a Xustiza dálle prioridade a vida dun ser nacido diante crenzas que impiden que se tomen accións na busca da curación dunha enfermidade. Pero mirando o que hoxe acontece en varios países do planeta, semella que as imposicións relixiosas truncan a liberdade das persoas.
Ben sei que moitas relixións levadas ó pé da letra ate crean certa adicción e poden levar ós humanos cara un fanatismo un tanto irracional. Poden ofuscarnos tanto que soamente vexamos a realidade partindo desa base relixiosa, o que non deixa de ser unha cuestión un tanto perigosa. Nestes días vemos imaxes de dirixentes políticos que mandan en varios países e que, apoiados en conceptos relixiosos, actúan e cometen barbaridades. Crimes que son á vista dos humanos verdadeiras limpezas étnicas ou xenocidios. Tamén vemos a outros que, despois de ameazar a países e comezar guerras, son apoiados por pastores relixiosos que pensan que están na posesión da única verdade, e baixo esas accións bélicas matan a milleiros de seres inocentes.
O mundo actual camiña cara unha diversidade cultural, relixiosa e de razas imparabel
Se o máis importante nesta vida son as persoas, creo que queda moi claro que os dereitos dos humanos están por riba das crenzas relixiosas, pois tamén hai xente que non cre. O demais, ou crer o contrario, é nalgúns casos camiñar cara un fanatismo que non conduce a nada bo. Relixións hai moitas dende que a humanidade existe, e a gran maioría delas, no devir da súa historia, en nome do seu creador ou deus, cometeron verdadeiras barbaridades que van contra os dereitos das persoas e que co paso dos anos quedaron demostradas sobradamente.
Con todo, as relixións tamén cumpren unha función importante na sociedade, elas marcan uns límites éticos e morais necesarios para vivir en comunidade. Todos os credos levados ó pe da letra poden facernos escravos dunha determinada ideoloxía e tamén relixión. O fanatismo irracional soamente crea máis fanatismo ó igual que a violencia crea máis violencia. Compre pedir mesura en todas as ideoloxías que se predican. Compre pedir que non haxa discriminación por raza cara o diferente.
O mundo actual camiña cara unha diversidade cultural, relixiosa e de razas imparabel. E a que se denomina como raza branca é o froito de mil cruces que deixaron os diferentes pobos que poboaron esta península e mesmo Europa enteira. Non hai cousa máis miserabel que, en nome de mandatos bíblicos ou relixiosos, exterminar a poboacións, como é o caso dos palestinos, ou se arrede da sociedade ós que pensan ou teñen unha pel de distinto cor á nosa.
En fin, como dicía unha cantiga popular, no mundo globalizado de hoxe ou collemos todos ou non cabe nin Deus. Debe quedar moi claro que os dereitos humanos son a base de todas as sociedades. Son a pedra angular da convivencia e da tolerancia entre persoas de distintas razas, crenzas e relixións e aquelas relixións que non os respecten están lonxe de ser boas para a xente.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA PUNTILLA
Esencias
DENDE SEIXO-ALBO
Primeiro, os dereitos humanos
TINTA DE VERANO
Maia y Saturno
Lo último
OBRAS E SALARIOS
Bande aproba un orzamento superior aos dous millóns
SIN PLAY OFF
El Barco y el Barbadás despiden la liga el domingo
"DEBERES FEITOS"
Polémica en Trasmiras al no pedir ayuda por daños
OBJETIVO: 3.000 EUROS
Arteficial de Ribadavia busca apoyo para asegurar su futuro