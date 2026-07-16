ONCE RENOVACIONES
El Barco continúa añadiendo piezas para la próxima campaña
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El Centro de Deportes Barco sigue perfilando la plantilla de cara a la próxima temporada, la segunda consecutiva en Tercera Federación. Los de Agustín Ruiz anunciaron las renovaciones del centrocampista Noel Álvarez y del delantero Miguel Freiría, que cumplirán su segundo curso en Calabagueiros.
Los dos futbolistas se unen a Manu Rodríguez, Diego Santín, Raúl Paz, Ariel Herrera, Sidi, Carlos Cruz, Rabil Bin, Imanol Elías y el capitán Óscar Martín. Por lo tanto, son ya 11 los jugadores con los que cuenta el cuadro valdeorrés para el inicio de una pretemporada que, en principio, arrancará en la primera semana de agosto.
Además de las renovaciones, el Barco ha incorporado a Jony Lopes (Astorga), Jorge Benavides (Barbadás), Raúl Arias (Tudelano) y Dani Sánchez (Arosa). El equipo barquense continúa peinando el mercado para confeccionar un plantel más largo que el de la campaña anterior.
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