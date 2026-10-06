Otro bombazo copero en Ourense

El sorteo de la Copa del Rey sigue dejando buenas noticias para Ourense. En este caso la lotería le tocó al Auriense CA, que verá como la última semana de este mes de octubre recibirá al Deportivo de A Coruña. Siguen pasando equipos de Primera como si esta provincia se hubiera abonado temporada tras temporada. Arenteiro, Barbadás, Ourense CF y ahora Auriense ofrecen la oportunidad de ver equipos y jugadores de máximo nivel.

La felicidad desborda a todos los integrantes del club pontino del Auriense. Un modesto equipo con seis años de antigüedad que ni en sus mejores sueños pensó que iba a jugar un partido oficial ante un rival de Primera División. Pues sí y en tres semanas. Casi nada. Para eso tuvo que sufrir el pasado domingo, pero el esfuerzo bien mereció la pena. Que se lo digan a su presidente, Manu Cerón, que lleva los últimos días haciendo kilómetros sin límite. Ayer por la tarde, de regreso de Las Rozas, donde estuvo presente en el torneo, atendía la llamada de La Región en una parada en Benavente: “Tenemos que aterrizar de toda esta locura de día que llevamos e ir poco a poco preparando el partido para que sea una fiesta del fútbol ourensano y que pueda disfrutar de ese día toda la provincia”. No da hecho a atender el teléfono. “Es una locura, ya lo cargué cuatro veces y lo que queda hasta que acabe el día”, decía Cerón a media tarde. Sin embargo, no hubo una llamada que le sorprendiera especialmente: “Bueno, es que muchas todavía no tuve tiempo de contestar y no sé de quién son, pero sí que me llamaron muchos presidentes, gente del fútbol, de las instituciones, familia, amigos… Si tengo que quedarme con alguna fue la de los equipos que se quedaron por el camino y que nos felicitaron”. ¿Y ahora qué? Manu Cerón lo tiene claro: “Dentro de la emoción y felicidad que tenemos, sabemos que es una gran oportunidad para dar a conocer el club y poder seguir asentando las bases del futuro. Es una bendición y un premio para toda la gente y quiero acordarme de toda la que empezó con este proyecto, que solo tiene seis años de vida”.

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Toca ponerse a trabajar. Buscar campo, día y precios, que es lo que más le preguntan: “Hemos solicitado el campo de O Couto y estamos pendientes de que nos contesten, porque entendemos que al campo de Oira le falta mucho para poder albergar un partido de estas dimensiones. Sobre las entradas, vamos a reunirnos y también nos asesoraremos con gente que tenga experiencia, pero queremos adaptarnos a la realidad del club. En cuanto al día, todavía no hemos hablado nada con el Deportivo, pero entendemos que será la televisión la que marque tanto el día y como la hora. Lo único que sabemos es que será entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre”.

Un Deportivo que repite visita dos años después, también Copa del Rey, aquel día contra el Ourense CF y del mal recuerdo, porque quedaron eliminados tras perder por 1-0. Entonces estaban en Segunda División. Ahora suponen traer otro Primera a Ourense.