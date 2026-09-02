Borrón y cuenta nueva para el Barbadás

Luego de tres temporadas en la máxima categoría del fútbol autonómico, el Barbadás hace borrón y cuenta nueva en su vuelta a la Preferente. De la campaña pasada tan solo quedan cinco jugadores (Marcelo, Pablo Corzo, Kevin Ferreira, Soriano y Cougil). El resto, una apuesta por la juventud al ser el filial de la UD Ourense.

Luis Vilachá, el encargado de dirigir la nave azulona, reconoce que “comenzar prácticamente de cero es complicado, ya que la plantilla es casi toda nueva, pero desde el principio el equipo se ha ido conociendo poco a poco y creo que está en línea ascendente desde el primer día hasta hoy”.

“Durante toda la pretemporada, el equipo se ha ido conociendo poco a poco y ahora está en una línea ascendente”, comenta Vilachá

A pesar de ser un plantel con una media de edad muy baja, los pocos veteranos que hay tienen que ser también importantes: “Estamos muy contentos con la gente que ha continuado, desde el principio les trasladamos que era muy importante para nosotros que siguieran. Aunque son veteranos, les gusta entrenar y nunca ponen una pega, algo que considero que es positivo para los chicos jóvenes, puesto que ven que futbolistas que llevan unos años jugando, siguen teniendo ganas de entrenar y competir; y eso en el día a día les ayuda mucho”.

Antes del inicio liguero de este domingo ante el Ribadumia en Os Carrís, los azulones disputaron la Copa Diputación, donde fueron eliminados por el Córgomo (2-0). Vilachá cree que “nos medimos a un gran equipo, que incorporó a gente de un gran nivel y la verdad es que el partido estuvo muy condicionado por las dimensiones del campo, en su casa son muy fuertes y ya se pudo ver la temporada pasada. Hasta el 2-0 hubo ocasiones por ambas partes, pero tras el segundo gol se acabó el partido. Toca aprender de lo ocurrido y ya pensar en el comienzo de la liga”.

Por otro lado, apunta que “hemos pasado una época con muchos entrenamientos y partidos para prepararnos para esto, que es lo importante”. Todos tenemos muchas ganas de que llegue el primer partido de liga para poder salir a competirlo. Además, es en Os Carrís y hay que aprovecharlo.