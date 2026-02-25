Brais Val, del Arenteiro: "Todavía falta mucho"

El Arenteiro no pudo sumar nada en el partido que disputó en Espiñedo ante el líder, el Tenerife, aunque estuvo muy cerca, ya que perdió por 0-1 por culpa de un penalti muy discutido, que transformó Gastón Valles en el minuto 98. Los verdes son terceros por la cola, a cuatro puntos de la salvación que marca el Ourense CF con 28 puntos, precisamente el rival del sábado en O Couto.

Uno de los jugadores claves en los onces del conjunto verde es el centrocampista natural de Vigo Brais Val Alonso, que unicamente se ha perdido un partido en toda la temporada y por tener que cumplir ciclo de cinco tarjetas amarillas. El vigués, que pese a la cercanía de su casa familiar ha decidido vivir en O Carballiño, se encuentra a muy a gusto: “Tengo muy cerca a la familia y a la novia y al acabar los partidos o en el día de descanso me acerco a verles. Decidí quedarme aquí para evitar andar todos los días en la carretera y estoy muy a gusto porque es un sitio pequeño y a mí, que me gusta mucho salir a pasear, ya lo conozco mucho”.

En cuanto a la situación del equipo, en puestos de descenso, tiene claro Brais Val que “colectivamente no está siendo la temporada soñada, porque los resultados no se están dando como nosotros quisiéramos. Es verdad que a lo largo de la temporada hemos competido con todos, tanto a nivel de juego como de resultados, les jugamos de tú a tú y tengo la sensación de que llevamos menos puntos de los que deberíamos”. Si bien buscándole un motivo piensa que “lo vemos todas las jornadas, el fútbol cada vez está más igualado y muchos partidos se deciden por pequeños detalles, que son los que nos hacen perder. Sirva como ejemplo el último, ante el Tenerife, nos faltó fortuna en la jugada de Bastida y Mingo para ponernos 1-0 y luego se nos escapó el partido”.

“Hasta que queden tres o cuatro jornadas no merece la pena estar con cuentas cada semana”

Aunque a nivel personal sí que está más satisfecho: “No tengo ninguna queja, estoy jugando todo. Es verdad que me encuentro cómodo y a gusto y sí es verdad que si fuera la temporada mejor disfrutaría más, pero al final todo tiene que servir de aprendizaje de cara al futuro”. Brais Val juega de mediocentro defensivo, dónde peor está el campo de Espiñedo, con lo que tiene que sufrirlo: “Es curioso, porque la mayoría de los campos dónde peor están es en las bandas y aquí es al revés. Está claro que no es el mejor, pero es el que tenemos y no queda otra que adaptarnos, aunque en mi posición cuesta porque es inestable para golpear, controlar o desplazar e incluso a veces es complicado hacer pie”.

La calculadora

La situación en la tabla está difícil, pero él prefiere no hacer cuentas: “Es que todavía falta mucho, 39 puntos en juego es un mundo. Es verdad que sí que miras la clasificación, pero tengo claro que hasta que queden tres o cuatro jornadas no merece la pena estar haciendo números todas las semanas. Lo único importante es tratar de sumar los máximos puntos posibles para poder llegar lo mejor posible al tramo final”.

Y termina hablando del derbi del sábado: “Ahora igual son un poco menos especiales, porque hay muchos jugadores de fuera y no tienen tanto sentimiento de pertenencia, pero sobre todo para los aficionados y por el ambiente que se crea son partidos diferentes. Sabemos que va a ser complicado como lo son todos en esta liga tan igualada, ellos son un buen equipo, que crea mucho peligro en bandas y que tiene buenos jugadores, con calidad y experiencia, pero creo que estamos en condiciones de poder sorprenderles”.