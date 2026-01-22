Bustelo, del Cented: “Tenemos que mejorar a domicilio”

El Cented Academy ya sonríe después de haber derrotado al Cultural Areas y dejar atrás una racha de cuatro partidos sin ganar. Pablo Fernández “Bustelo” (Vilardevós, 2003), dueño del lateral izquierdo, reconoce que “llevábamos más de un mes y medio sin ganar, por lo que el triunfo nos viene muy bien”.

“Además, no solo fue vencer, sino cómo se logró. Realizamos un muy buen partido, en la primera parte íbamos 1-0 y deberíamos llevar mayor renta. Es cierto que pasamos algo de miedo cuando nos empataron en la segunda parte, pero en la siguiente jugada nos pusimos por delante y eso ya nos dio confianza para conseguir una victoria muy merecida”.

En cuanto a los aspectos en los que ha mejorado el equipo, Bustelo destaca que “los refuerzos que han llegado nos están ayudando” y que se ha producido un cambio de actitud. “El partido contra el Moaña fue un punto de inflexión; durante la semana se nos dio un toque de atención y creo que todos hemos cambiado para bien. Eso se notó el pasado domingo y por eso conseguimos llevarnos los tres puntos”.

Los pontinos suman 21 puntos en 18 partidos, por lo que afrontan la segunda vuelta como “una página nueva”, con ganas de mejorar los números de la primera. “Somos conscientes de que el objetivo es la permanencia, ya que solo tenemos dos puntos de margen sobre el descenso. Para lograrla tenemos que mejorar a domicilio, puesto que de los 21 puntos logrados, 19 los conseguimos en casa y solo dos fuera de Oira”.

En el apartado individual, el “3” del Cented ha disputado 15 partidos, por lo que sostiene que “estoy muy contento”, tanto con Iván como ahora con Manu. “He tenido la confianza plena de los dos, el grupo es fantástico y ojalá siga así hasta final de temporada”.

Una vez finalizada la primera vuelta, los ourensanos ya se han enfrentado a todos los equipos de la categoría y Bustelo comenta que “el equipo que más me ha gustado es el Atios”, al que considera el conjunto “más serio”. Cree que Atios, Pontevedra B y Lemos pelearán por el ascenso directo. Entre los ourensanos, Arnoia y Antela también le convencieron, y espera que Celanova vaya para arriba: “Ojalá que nos salvemos los cuatro equipos de la provincia”, algo que considera muy bueno para el fútbol ourensano.

Visita al colista Umia

La próxima jornada, el Cented se desplaza hasta Barrantes para enfrentarse al Umia, colista de la Liga. El defensa verinense avisa de que “aunque van de últimos son peligrosos”, recordando que en las últimas jornadas ganaron al Antela y empataron con el Celanova. “Eso demuestra la igualdad de la competición”, por lo que afrontan el partido con máximo respeto y con el objetivo de lograr la primera victoria a domicilio, “el único hándicap que nos queda”.